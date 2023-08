​Les vinyes i les pastures, clau per frenar l'expansió de l'incendi de Portbou

El mosaic després del foc

La gestió forestal i la ramaderia també van ser claus a l'abril

Les(Alt Empordà) sumades a les pastures de cabra i vaca que hi ha a la zona, han estat clau per que s'ha donat per controlat aquest dilluns . Així ho ha assegurat el cap d'intervenció dels Bombers,, que explica que han ajudat a les tasques d'extinció i han ajudat a parar el foc.Malgrat això, les flames han afectat una de les vinyes, la de la Pineda, que el, calcula que perdran part de la producció, ja molt afectada per la sequera. Les flames, tot i que van deixar gran part de la plantació intacta, van afectar de ple una vinya centenària on hi havia vegetació i algunes feixes.Clapes amb vegetació i vinyes pràcticament intactes. Aquest és el mosaic que ofereix el paisatge de Colera i Portbou tres dies després de l'inici de l'incendi que600 hectàrees. Els Bombers asseguren que les pastures de vaca i cabra que hi ha a la zona, juntament amb les plantacions de vinya han estat clau per frenar l'expansió de les flames, atiades per la forta, i han ajudat els efectius en les tasques d'extinció.Tot i això, una de les quatre finques que el celler Hugas de Batlle té a la zona ha resultat afectada. Unai les flames han cremat pals i alguns dels ceps. "És veritat que la vinya fa de tallafoc però nosaltres tenim un tipus de vinya de muntanya, amb talussos i vegetació de l'entorn, que fa córrer el foc", ha explicat el seu propietari, Eduard Hugas de Batlle. I tot això a tres dies de començar la verema."Calculem una, inclosa la vinya centenària. I no sabem quants anys pot portar el procés per aconseguir que tornin a ser productius", afirma. Aquesta pèrdua se suma a la que ja calculaven tenir –al voltant del 50%- per laque pateix la zona. Ara esperen que l'assegurança els faci una valoració dels danys i els ajudi a fer front a la situació.El celler té quatre vinyes repartides per aquesta zona amb un total de, 2,5 dels quals en aquesta plantació que ha resultat afectada pel foc.L'extrem nord de l'i és una de les zones de país amb. De fet, aquest abril un incendi originat al Rosselló va entrar amb força a Portbou . Va cremar unes 800 hectàrees, de les quals poc més de 130 a l'Alt Empordà.Aquell foc, que malgrat ser a la primavera va tenir comportament de gran incendi forestal,. Concretament, uns treballs realitzats a la Muntanya de Portbou de reducció del combustible, pensats específicament per reduir l'impacte de les flames.A més, en aquesta zona hi pastura un ramat de cabres i un de vaques -procedents del Ripollès-, en el marc de, de silvopastura prescrita. Es tracta que la ramaderia extensiva també redueixi el combustible del bosc i, a canvi, l'administració subvencioni aquest servei ambiental.