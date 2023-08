El temps d'aquest dimarts: núvols a la costa, més calor i alguns ruixats

Torna la calor

Elstornaran a fer la guitza a primera hora del matí a la cosa, sobretot al litoral de Barcelona i del Camp de Tarragona on, fins i tot, es podria escapar algun ruixat, segons apunta el Meteocat. A la tarda els núvols es desplaçaran cap al nord del país i serà al Pirineu oriental on hi pot haver algunNo es descarta que vagi acompanyat de tempesta i de calamarsa o pedra.Pel que fa a la temperatura, si aquests dies l'ambient més fresc ha estat més que benvingut, demà elsuna mica amb valors que poden tornar a arribar als 30 graus en algunes zones del país. Amb el foc de Portbou controlat, la tramuntana bufarà fluixa a la costa empordanesa. A la tarda elpodria ser moderat amb alguns cops forts al prelitoral sud durant la tarda.Aquest dimarts es començarà a notar que el termòmetre recupera la temperatura d'estiu. Serà el primer dels tres o quatre dies quan la calor. No obstant això, només tres de les quatre capitals del país mantindran la tònica en els seus termòmetres i les temperatures seguiranperò les mínimes ja no seran tan fresques com les dels últims dies i potser la jaqueteta es podrà tornar a guardar a l'armari. Barcelona ciutat poden arribar a fregar els 21 graus, amb màximes de 27 durant el dia. Els núvols seran protagonistes, però sense ruixats esperables. A Girona les temperatures cauran durant la matinada cauran per sota dels 20, però un cop s'aixequi el sol arribaran fins als 28. A Lleida , a primera hora del matí, es registraran fins a 17 graus, però la tendència durant el dimarts serà a l'alça i serà l'única capital que superarà els 30 graus, concretament s'espera arribar als 33. A Tarragona , s'esperen ruixats a primera hora del matí però després desapareixeran i els núvols seran els protagonistes durant tot el dia. El mercuri marcarà mínimes de 22 i màximes de 26 durant el dia.

