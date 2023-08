Una de cada tres consultes al servei telemàtic d'atenció a la víctima són per violència de gènere

Serveis d'assistència i denúncies

Creix la necessitat de suport emocional

Una de cada tres consultes que rep el servei telemàtic d'atenció a la víctima del delicte, un servei gratuït deli gestionat per la, està relacionat amb la comissió de delictes de, fet que suposa unde totes les consultes rebudes. A més, tres de cada quatre persones que fan ús del servei, que l'any 2022 va rebre un total de 4.279 consultes -3.738 trucades i 541 per correu electrònic- són dones.Així es desprèn de l'últim balanç publicat aquest dimecres, que perfila que el 55% de les dones que l'han utilitzat tenen entre 18 i 50 anys. Més enllà de la violència de gènere, en segon lloc, amb un 18% se situen les consultes per, seguides per les(8,32%), la(7,74%), les(5,59%), les(5,53%) i les(2,62%).La majoria de les consultes són per saber a quinso de suport es poden adreçar les víctimes. Així, un 54,20% (2.026) de les persones que truquen o hi contacten volen conèixer, per exemple, a quin centre sanitari han d'anar, quina és la comissaria de policia més propera o quins són els serveis socials de la xarxa comunitària que tenen a l'abast.La segona consulta més formulada, en un 26% de les ocasions, és per saber on interposar una, seguida de la informació relativa als serveis d'orientació jurídica (5%), les dades de contacte dels òrgans judicials (5,3%) i les que estan relacionades amb l'assessorament i la defensa jurídica dels procediments judicials que tenen en curs (4,7%).El nombre de persones que han necessitat(569) s'ha incrementat un 4% respecte del balanç publicat l'any anterior, i representa un 15% de totes les consultes rebudes. En un 82% dels casos són dones.El suport emocional que ofereixen els professionals deld'atenció a la víctima del delicte està enfocat a reduir l'excés d'ansietat, rebaixar la intensitat de la situació emocional que està vivint la víctima i oferir escolta i comprensió. Es tracta d'una eina d'intervenció que s'utilitza quan la víctima experimenta unai no pot sostenir ni les emocions ni els pensaments.