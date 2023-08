​Confirmat: rècord mensual de temperatura global de l'atmosfera i els oceans

Tots els rècords de juliol 2023 Temperatura diària atmosfera: 17,09 ºC* - 6 de juliol (supera els 16,80 ºC - 13 d'agost de 2016)



Temperatura mensual atmosfera: 16,95 ºC (supera els 16,62 ºC - juliol 2019)



Temperatura diària oceans: 20,96 ºC - 31 de juliol (supera els 20,91 - 16 de març de 2016)



Temperatura mensual oceans: 20,8936 ºC (supera els 20,8935 ºC del març de 2016)



Temperatura diària Mediterrani: 28,71 ºC - 24 de juliol (supera els 28,25 ºC del 23 d'agost de 2003)



*17,23 ºC, segons la NOAA nord-americana

Un juliol que ha trencat tots els registres

Evolució de la temperatura mensual (juliol 1940-2023)

La temperatura dels oceans tampoc té precedents

Evolució de les temperatures diàries als oceans (1979-2023)

Cap a l'any més càlid?

Les previsions ho apuntaven , però ara ja és oficial. Elha batut el rècord mensual de temperatura global tant de l'aire com de l'aigua. Ho ha confirmat el servei de Canvi Climàtic del programa Copernicus de la Unió Europea que xifra en 16,95 graus, la mitjana mensual global. No només són més de tres dècimes respecte a l'anterior rècord, sinó queper sobre l'era preindustrial, el llindar pactat a l'Acord de París.L'inici de juliol va ser dels que fan història. Concretament, el dia 6 es va batre el. Segons el programa Copernicus el planeta es va enfilar a, mentre que la NOAA nord-americana -que utilitza una altra tecnologia- va estimar el valor en 17,23 ºC.Tot apuntava que seria no només el juliol més càlid de la història, sinó també el rècord mensual de la història. El valor final ha estat de, 33 centèsimes per sobre del juliol de 2019. La desviació sobre la mitjana ha estat molt important:i 1,5 ºC respecte a l'era preindustrial. De fet, els paleoclimatòlegs consideren que els valors assolits aquest juliol al conjunt del planeta no s'haurien produït des de l'Eercià, és a dir, fa 140-120.000 anys -45,4 a Figueres- el 18 de juliol, quan la combinació d'una massa d'aire d'origen africà i un notable vent de garbí va provocar que una dotzena d'observatoris superessin la barrera dels 44 ºC. Tanmateix, la calor ha estat més persistent al-amb una onada d'incendis que va assolar Sicília, Grècia i Algèria , entre altres països-. El programa Copernicus també destaca les temperatures anormalment en altes en ple hivern austral a l'Amèrica del Sud així com a l'Antàrtida.La temperatura de mars i oceans tampoc no s'havien registrat més. El 31 de juliol es va arribar a, consolidant uns valors molt per sobre dels normals des de l'abril. Un rècord que s'ha continuat batent a l'agost arribant el divendres 4 -l'últim amb registres- a 20,97 ºC. Anteriorment, el valor més elevat s'havia registrat el 23 de març de 2016 amb 20,91 ºC. Tot plegat, suposa una desviació molt notable,Malgrat que les temperatures diàries són clarament superiors, el valor màxim mensual és. Tanmateix, per una deumilèssima de grau, aquest juliol s'ha batut el rècord històric.El servei de Canvi Climàtic del programa Copernicus destaca sobretot l'anomalia de l', 1,05 ºC per sobre de la mitjana del juliol. Uns valors disparats que han incrementat la preocupació sobre el possible col·lapse del corrent oceànic que regula la temperatura en tota aquesta regió.També hi ha hagut onades de calor marines al sud de Groenlàndia i al mar del Labrador, a la conca del Carib i a la Mediterrània central. De fet, el nostre mar també ha viscut el seu propi rècord de temperatura: el dilluns 24 de juliol va arribar a 28,71 ºC , segons els investigadors de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Tanmateix, després els valors van recular i aquests darrers dies del mes s'han situat per sobre del 2022, considerat l'estiu més càlid a Europa.El 2023 té números d'esdevenir l'. De moment, se situa en tercera posició. Concretament, té una desviació de 0,43 ºC respecte al període 1991-2020, en comparació amb els 0,49 ºC del 2016 i els 0,48 ºC del 2020. Segons el programa Copernicus es preveu que la bretxa entre el 2023 i el 2016 es redueixi, ja que els últims mesos del 2016 van ser relativament freds (reduint la mitjana anual a 0,44 °C), mentre que la resta del 2023 s'espera que sigui relativament càlid a causa del desenvolupament del fenomen del Niño "Acabem de presenciar les temperatures globals de l'aire i les temperatures de la superfície de l'oceà global nous rècords històrics al juliol. Aquests registres tenen conseqüències nefastes tant per a les persones com per al planeta exposat a esdeveniments extrems cada cop més freqüents i intensos", assegura, directora adjunta del programa europeu."Encara que la diferència d'1,5 ºC respecte a l'era preindustrial només sigui puntual, mostra la urgència d'esforços ambiciosos perde gasos d'efecte hivernacle, que són el principal motor d'aquests registres", afegeix.