La Lliga posa a prova el cicle del Barça de Xavi

El Barça de Xavi, lluny del Camp Nou

Nova era al Bernabéu amb Courtois de baixa

L’any de consolidació del Girona

Ja ha arribat el dia marcat al calendari pels centenars de milers de seguidors del futbol. Aquest divendres comença, amb dos partits de lade les 38 que es disputaran. El, actual campió i encara pendent de reforços, defensarà el títol davant un Madrid que ha perdut-i pateix la lesió inoportuna de-, però que encara espera reforçar-se amb, una operació de consumació complicada. Els blaugrana, ambcom a principal novetat i condicionats per la crisi econòmica del club, debutaran diumenge a la nit al camp del(21.30 hores). El, l'altre equip català del campionat, s'estrena dissabte (17.00 hores) al camp de la, un conjunt afermat entre els millors de la competició.La temporada serà unper a, que després d'acabar amb la sequera de títols després de tres lligues lluny del primer lloc, necessita consolidar el seu projecte. De moment, la pretemporada ha deixat bones sensacions, confirmades en el Trofeu Joan Gamper, l'estrena blaugrana a l'exili de l'per les obres al L'aparició del jove del planter Lamine Yamal , de només 16 anys però convertit ja en una realitat aprofitable per al primer equip, i el bon moment de forma d'han de compensar sortides com les de Dembélé al PSG, per bé que la plantilla -altes i baixes- no està tancada. El tècnic de Terrassa continua demanant reforços, començant per un lateral dret.L'any de transició a Montjuïc no serà senzill per a Barça, ateses les dificultats econòmiques . Així i tot, elpot tenir recorregut per revalidar el títol de la Lliga. El club està a l'espera encara deabans que es tanqui el mercat. A MontjuïcEls dos exjugadors internacionals han fitxat, juntament amb Messi, per l'Inter de Miami . Després del seu adeu, es consuma el relleu de la generació que va conquerir l'última Champions League a Berlín el 2015. Entre les novetats, al marge deGündogan (Manchester City), hi figuren(Athletic),(Girona) i Vitor Roque (Athletico Paranaense), tot i que el brasiler podria incorporar-se el gener que ve si no es convenç el club brasiler.Elve de quedar just per sota el Barça en la temporada anterior, però també ve de ser el campió de la, lai el Mundial de Clubs. Aquest curs, però, l'haurà de competir. Després de vestir la samarreta blanca durant 14 temporades, el davanter francès ha marxat a jugar a l', retir daurat de futbolistes de primer nivell. Marxa el, segon màxim golejador de la història del club i vigent guanyador de la. Però el principal hàndicap per als madridistes serà la lesió d'última hora de Courtois, que es perdrà bona part de la temporada per una lesió del lligament encreuat anterior del genoll esquerre , patida en l'entrenament d'aquest dijous. Puntal de l'última Champions, eldeixa un forat a l'equip que el Madrid haurà de cobrir amb urgència.El conjunt blanc, però, incorpora(Borussia Dortmund), Fran García (Rayo Vallecano), Joselu (Espanyol) i Arda Güler (Fenerbahce), a més dels que tornen per, com Brahim Díaz. El Madrid passa de Benzema a, l'exjugador de l'Espanyol, que arribaa Madrid per poder demostrar el seu talent durant, almenys, un any. A Madrid tothom espera que Florentino Pérez faci realitat el fitxatge de Mbappé. L'equip des'estrena a San Mamés contra l', amb Lunin sota pals. Un dels principals competidors tant del Madrid com del Barça serà l'. Hi ha motius per preveure que l'equip depot continuar tenint recorregut, ambal capdavant.El juny de 2022 elaconseguia el bitllet per a la màxima categoria de futbol espanyol, després d'estar tres anys intentant pujar a primera. Durant lava sobreviure a mitja taula, apropiant-se de lade la classificació. El Girona es va afermar a l'elit iva perdre la plaça a Primera amb un altre descens.El conjunt de Michel, que busca completar el salt de laha perdut dues peces importants:, que va marcar 14 gols el curs passat i Oriol Romeu, convertit en substitut de Busquets al Barça. Però han arribat reforços per reemplaçar-los: el fitxatge més car de la història del Girona, l'ucraïnès, per un import ded'euros. Després d'una victòria peren el darrer partit de pretemporada del Girona contra la, el club iniciarà la Lliga a Anoeta, contra la

10 principals fitxatges de La Lliga Ilkay Gündogan D'on ve? Manchester City

On jugarà? Barça

Quant ha costat? Lliure Vitor Roque D'on ve? Paranaense

On jugarà? Barça

Quant ha costat? 30 milions més 31 en variables Jude Bellingham D'on ve? Borussia Dortmund

On jugarà? Madrid

Quant ha costat? 103 milions Arda Güler D'on ve? Fenerbahce

On jugarà? Madrid

Quant ha costat? 20 milions més 10 en variables Daley Blind D'on ve? Bayern

On jugarà? Girona

Quant ha costat? Lliure Artem Dovbyk D'on ve? Dnipro

On jugarà? Girona

Quant ha costat? 7 milions Isco Alarcón D'on ve? Sevilla

On jugarà? Betis

Quant ha costat? Lliure André Silva D'on ve? Milà

On jugarà? Reial Societat

Quant ha costat? 15 milions Azpilicueta D'on ve? Chelsea

On jugarà? Atlètic de Madrid

Quant ha costat? Lliure Loïc Badé D'on ve? Rennes

On jugarà? Sevilla

Quant ha costat? 12 milions

