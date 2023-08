Collboni ja desfà l'urbanisme tàctic de Colau: esborra la pacificació de Pelai per fer-hi aparcaments

Després d'assegurar que els vianants no han acabat de fer ús d'aquest nou espai pacificat amb l'actual disseny, s'ha decidit fer-hi places d'aparcament per a motos i bicicletes, a més d'ampliar els espais per a càrrega i descàrrega. En unes declaracions explicatives, Laia Bonet ha apuntat que la iniciativa de treure dos carrils de circulació per donar espai als vianants a la calçada "durant aquest dos anys s'ha vist que ha tingut poc ús, pràcticament inexistent" pel que fa al passeig. Per contra, han anat "apareixent" uns altres usos "informals" que no estaven previstos en el nou disseny: la càrrega i descàrrega. Ara, s'ha apostat per regularitzar les necessitats d'aquest repartiment de mercaderies, juntament amb la proposta de baixar de les voreres les bicis i les motos. "Són les dues funcions que es demandaven clarament a tot l’entorn de plaça Catalunya", ha defensat la responsable d’Urbanisme.

Tot i la promesa vinculada al "Pla Endreça" de repensar les intervencions tàctiques, de moment l’Ajuntament no aporta informació de quins són els punts en què es té planejat fer canvis. Al marge de les obres de Pelai, que han començat aquest mateix dilluns, es desconeix quins són els següents passos del govern de Jaume Collboni.

Comuns contra la decisió

L’urbanisme tàctic va començar a revertir-se a BCN amb les obres de #SuperillaBCN que van convertir en definitius els 4 eixos verds, consolidant l’espai per a vianants i verd.



El que comença ara és el retrocés, més espai pels cotxes i menys x vianants i comerç en ple 2023… 🤪 https://t.co/Jgc3MMjIEz — Pau Gonzàlez Val (@paugv87) August 7, 2023

Així canviarà Pelai

La tinent d'alcaldia d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, va deixar clar a finals de juliol que les intervencions del conegut com a-liderat pels comuns d'Ada Colau el mandat passat-. Durant la presentació del "Pla Endreça" , es va avisar que s'hi inclouria la idea de "minimitzar" aquestes actuacions a peu de carrer, que s'han popularitzat per l'ús de la pintura de colors alhora de treure espai al vehicle privat. "Creiem que aquestes actuacions tàctiques quan esdevenen permanents i no només temporals", deixava caure la socialista Bonet, dues setmanes enrere. Aquest dilluns s'ha consumat la primera mostra d'aquesta declaració d'intencions, i ho ha fet en una via rellevant de la ciutat:Sigui com sigui, la decisió -amb una forta càrrega simbòlica pel vincle entre l'obra de govern de Colau i el segell de la transformació urbana - ve a apuntalar. Fins ara, sobre els abordatges tàctics que van irrompre amb la pandèmia per treure espai al cotxe i posar-lo a disposició del vianant, els comuns havien fet una crítica moderada únicament d'un punt de la ciutat: l'espai de passeig a la Via Laietana que era confós amb un carril bici. Tret d'això,. Per contra, els socialistes havien anat avisant que hi havia punts on es voldria incidir amb segell propi. I aquest nou camí l'han decidit iniciar a un dels principals carrers comercials de la ciutat.I això ha despertat crítiques. D'una banda, entre el sector dels comuns. De fet,durant els últims mandats han fet piulades en contra del canvi proposat. Qui va ser regidor de l'Eixample fins al canvi de govern, Pau Gonzàlez, ha posat en dubte les justificacions de Laia Bonet., a l'hora d'afegir dues fotografies seves en què es veu gent passejant a la calçada. També Mercedes Vidal, exregidora de Mobilitat, ha lamentat que "les prioritats" siguin donar més espai a les motos mentre es treu espai als vianants., ha rematat Pau Gonzàlez. Altres usuaris també han redundat en la idea que -si l'espai per al vianant no havia funcionat- s'hagi apostat per fer aparcaments i donar més espai a la càrrega i descàrrega en comptes de fer-hi un carril bici.D'altra banda, també des de l'oposició,, ha destacat que la intervenció anunciada "desmantella la pacificació del carrer Pelai que van impulsar els comuns". En aquest sentit, ha aprofitat la decisió urbanística per castigar els comuns pels vots que van evitar la investidura de Trias , que tenia un acord de govern pactat amb els republicans., ha escrit la regidora, en una interpel·lació implícita a la llista d'Ada Colau.Pel que fa als detalls de la intervenció, l'Ajuntament de Barcelona informa que els treballs per canviar l'aspecte de Pelai duraran una setmana i que el nou carril de serveis se situarà a la banda mar. Els nous plans impliquen ubicar. A més, els contenidors de neteja seguiran situats a la calçada.