Brot de sarna en una residència de Santa Coloma de Gramenet

Unen una residència geriàtrica de Santa Coloma de Gramenet afecta almenys, mentre que 53 usuaris i 4 professionals més tenen algun tipus de lesió dèrmica. Així ho confirma el Departament de Salut després que El Periódico hagi informat d'aquest brot.A la residència, hi viuen 146 persones i hi ha 66 treballadors i totes estan rebentamb dues tandes de ivermectina. Aquest és el tractament farmacològic que s'aplica en brots en centres tancats, com són les residències de gent gran, tant per als casos diagnosticats com als seus contactes -residents, treballadors o familiars-.El primer cas de sarna en aquesta residència es va confirmar el 21 de juliol. Aquell dia es va declarar el brot en tenir el cas confirmat i un de probable. Es considera brot quan hi ha dos casos. Abans, el 27 de juny, s'havia tingut un primer cas sospitós de sarna en una persona resident, però Dermatologia de l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet el va descartar i va diagnosticar-lo com unael 17 de juliol, segons explica Salut.De manera simultània a la investigació d'aquest cas sospitós, es van derivar a Dermatologia alguns altres pacients amb, però també es van diagnosticar com a picades d'insecte. Es va fer un control de plagues per part de la residència i en aquells moments no hi havia cap brot de sarna, assenyala la conselleria. Ara bé, amb el cas confirmat i la declaració del brot, van tornar a demanar que valoressin els residents amb lesions per picades d'insecte per confirmar si hi havia altres casos d'escabiosi. A partir dels nous diagnòstics positius, el 31 de juliol es va activar el procediment que va derivar en eldel 4 d'agost.L'1 d'agost es va fer una reunió de coordinació amb els agents implicats en el brot i es va acordar que el 4 es realitzaria el, que consisteix en una neteja ia de la residència, i farmacològic a tota la residència. Salut indica que és el mínim marge de temps que es necessita per identificar tots els casos i contactes, tant d'usuaris com del personal, i valorar les accions ambientals.La sarna o escabiosi és una malaltia parasitària causada per unanomenat 'Sarcoptes scabiei'. El període d'incubació de la sarna és llarg. El temps transcorregut entre la infestació i l'aparició dels símptomes és al voltant de, però pot arribar fins a sis setmanes, especialment si es tracta de la primera vegada que es pateix la malaltia.Segons el Canal Salut del Departament, la sarna produeixi severa, especialment durant la nit o després d’un bany calent, quan augmenta la temperatura corporal. Provoca una eque inclou butllofes i pústules que es trenquen en rascar-se. El rascat intens pot causar una infecció secundària a la pell.