​L'Ajuntament de Barcelona pagarà les despeses funeràries de la noia morta per la caiguda d'una palmera

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que assumirà lesde la Samira, la noia de 20 anys morta per la caiguda d'una palmera al barri del Raval dijous passat.Fonts municipals han explicat que el consistori està en contacte amb la família, a qui ha ofert tot el suport per tot allò que sigui necessari. Així doncs, l'Ajuntament assumirà el cost delen un gran tanatori de la ciutat, així com laal crematori del cementiri de Montjuïc aquest dimecres.A més a més, aquest dilluns ha començat la revisió d'algunes palmeres de la ciutat, una revisió que ha deque presenten unes circumstàncies similars a la que va caure dijous i que va acabar amb la vida de la Samira.L'Ajuntament ja va acordar la setmana passada obrir un expedient informatiu per fer seguiment de totes les actuacions vinculades al cas així com demanar un informe independent per analitzar les, atès que cap dels factors de risc de la palmera del Raval va ser "determinant" perquè caigués, segons l'informe preliminar fet d'urgència.