FGC en obres: s'aturarà el servei en dos trams de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia del 12 al 20 d'agost

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elsanuncien noves obres. Concretament, s'aturarà el servei en dos trams de les líniesentre els dies. En les dues, la companyia oferirà un servei alternatiu permentre durin les obres.Les obres estan programades en unesa les línies metropolitanes amb l'objectiu d'afectar el mínim possible en les rutes dels usuaris. La línia Barcelona-Vallès es veuran afectades les parades de. Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, s'intervindrà sobre les estacions deEn el comunicat publicat aquest mateix dilluns, la companyia ha detallat que queden afectatsa la primera línia. Allà, es canviaran lesde plaga formigonada. L'objectiu del canvi és millorar la robustesa del servei,Pel que respecta a la línia, les obres iniciades a principis del mes de juliol posen el focus a fer una nova contravolta que reforci l'estructura del túnel, on també es renovarà la via en un tram deA més, del 8 al 27 d'agost les obres comportaran, en el tram entre els carrers, i el. La parada de bus d'aquest tram es mantindrà desplaçada al carrer Calvet. A més, es tallarà el lateral de la Ronda General Mitre a l'altura del carrer Lázaro Cárdenas, amb accés exclusiu a veïns.