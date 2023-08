​Quan el foc serveix per apagar els incendis

Anàlisi i intel·ligència als incendis

Asier Larrañaga, sotsinspector del GRAF, en un bosc del Solsonès on es va fer una crema prescrita. Foto: Nació

Ampliar la caixa d'eines dels Bombers

La creació del GRAF suposa la introducció del foc tècnic, però també d'eines manuals i màquinària pesant

Cremes prescrites, foc per prevenir

Combinar cremes prescrites amb ramaderia extensiva és una assegurança contra els grans incendis forestals

El foc pot servir tant per prevenir com per extingir incendis. Foto: Bombers de la Generalitat

Ella Catalunya Central va patir uns incendis que van obligar a replantejar-ho tot -18.000 de les quals en 12 hores- en quatre comarques. Un mort, sis ferits, una desena de cases i granges calcinades van ser el balanç d'un foc que alva suposar un canvi brusc de paisatge. A més, va obligar a replantejar el model d'extinció, fet que es va concretar un any després amb la creació en el si delsdel Grup d'Actuacions Forestals ().La decisió suposa “forestalitzar” els Bombers de la Generalitat, amb una. “Es tractava d'aportar especialització, anàlisi i intel·ligència”, explica, sotsinpector amb més de 20 anys d'experiència al GRAF.La gran referència és el Forest Service dels, tant en la filosofia de treball com en l'organització de les unitats i del sistema de comandament. Tanmateix, la gran singularitat sobre models similars és la formació de tots els bombers GRAF en. No només en té la unitat tècnica -formada principal per comandaments-, sinó el conjunt dels membres de la unitat que poden aportar feed back des del terreny.La tasca del GRAF no se circumscriu a l'estiu. Més enllà que la temporada d'incendis forestals cada vegada està menys delimitada i abasta tot l'any, “hi ha molta feina d'oficina i de preparació”, explica Larrañaga. En aquest sentit, destaca la, conjuntament amb el servei de Boscos del Departament d'Acció Climàtica. En aquest sentit, la gestió forestal estratègica és clau no només per rebaixar la intensitat de possibles incendis sinó també per permetre als cossos d'extinció treballar amb major seguretat.Una altra de les tasques clau és l'. La informació del servei de Prevenció d'Incendis d'Acció Climàtica i del Servei Meteorològic són claus per preveure quan es poden produir grans incendis forestals (GIF) o. “Aquesta anàlisi ens permet fer les propostes de reforçar els recursos de certes zones”, explica el sotsinspector del GRAF.En cas de declarar-se un incendi important, el GRAF també treballa sobre el terreny. Des de fer unaal cap d'intervenció a executar les, siguin tant amb les tècniques clàssiques amb aigua a pressió com amb l'ús d'eines manuals o foc tècnic.Precisament la creació del GRAF suposadels Bombers de la Generalitat. Tradicionalment, s'havia limitat a l'ús de l'aigua a pressió per apagar els incendis. La nova unitat inclou l'ús del, però tambéo laEl primer cas suposa utilitzar foc per lluitar contra un incendi. Consisteix en, fet que permet als operatius d'extinció anticipar-se. “Guanyar 45 minuts o una hora és molt important”, explica Asier Larrañaga. En aquest sentit, com a sotsinpector del GRAF tant li pot tocar recomanar l'ús d'aquesta estratègia al cap de l'operatiu com portar-ne a terme l'execució liderant la unitat a primera línia.Aquesta tècnica es pot usar en tota mena de focs -des del més petit al més gran-, però no en tota mena de condicions. “La clau és tenir moltes hores d'experiència, poder interpretar bé la situació i tenir la capacitat de decidir quan i com fer-ho”, assenyala Larrañaga. En aquest sentit, admet que és, ja que “aplicar-lo quan no toca, pot tenir conseqüències negatives”.El foc tècnic requereix una decisió ràpida en plena emergència. En canvi, lesi un control de totes les variables. Es tracta d'utilitzar foc per reduir la càrrega de combustible d'un espai forestal de la “manera més orgànica possible”.Tradicionalment, des del sector primari ja s'havia fet servir per recuperar pastures o terres de conreu. I també en un context menys antropitzat els ecosistemes tenien integrat el foc com una pertorbació habitual. Actualment, els Bombers de la Generalitat reprodueixen aquest efecte a partir de cremes controlades perS'utilitza foc de baixa intensitat per eliminar matollar, arbustos i arbres de petites dimensions. D'aquesta manera, l'estructura resultant d'una crema prescrita és un. “És una assegurança perquè en cas d'incendi l'impacte no sigui sever”, assenyala Larrañaga.Un exemple de crema prescrita és la que es va fer fa un parell d'anys a tocar al terme municipal de, al. És una zona entre els cursos fluvials de Cardener i el riu de l'Aigua d'Ora, a tocar del límit del gran incendi del 1998 . El GRAF la considera estratègica, ja que podria servir per accelerar un foc que provingués del sud de la comarca i avancés cap a laLes flames de baixa intensitat es van aplicar en una superfície desempre complint el criteri de començar en el punt més elevat i en la direcció contrària al vent. “Per fer-la cal tenir molt clar elaixí com els límits de la zona a actuar”, explica el sotsinpector del GRAF. En el cas de Navès, la presència d'una pista asfaltada, el riu, una granja i camps de conreu facilitaven els “ancoratges”, que també es reforcen ambper si el foc agafés més velocitat de la prevista.El resultat, dos anys després, és un. Els troncs deestan ennegrits en la part més baixa, però els arbres no han patit cap impacte. El sotabosc, en canvi, es manté molt net i només comencen a recuperar terreny els, que es veuen afavorits per la disminució de la competència.Poder-ho combinar ambpermet assegurar mantenir aquesta estructura amb una baixa càrrega de combustible que pràcticament garanteix que, en cas de foc,. En cas contrari, una opció és fer una segona crema al cap de 7-10 anys, per tornar acontra els grans incendis forestals.