O pecuarista Garon Maia e seu filho morreram em um acidente aéreo em Rondônia. Um vídeo divulgado pelo pecuarista mostra seu filho de 12 anos decolando um bimotor Beechcraft Baron 58 enquanto ele bebe cerveja e orienta o garoto na decolagem.



pic.twitter.com/XpgwVf1WfI — Flávio Costa (@flaviocostaaf) July 31, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

. El tràgic succés ha fet que es faci viral ungravat pel progenitor abans de tenir l'accident. A les imatges es veu com el fill decondueix l'avioneta mentre ell, que va passar nomésdesprés que arranquessin, ha tingut lloc a la regió de, Brasil, i s'ha tornat el centre d'atenció de molts usuaris per xarxes socials. El fet que la criatura estigui dirigint l'avioneta com si res, ha despertat les crítiques.El fet que el pare estigués despreocupat i, a més a més,, ha despertat un debat al Brasil sobre la necessitat d'una major. Les dues víctimes vivien a la mateixa regió on va tenir lloc l'accident i des d'on va sortir l'avió.