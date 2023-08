​El municipi de la Costa Brava que sanciona set comunitats per regar gespa

Multes fins a 1.500 euros

Per sota dels límits

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L'(Baix Empordà) sancionaràper incomplir la normativa de l'ús d'aigua en les restriccions per la sequera . Des del març, quan l'ACA va decretar la fase d'excepcionalitat al municipi, es, tret de casos de supervivència. En el cas de la gespa només es podria fer si s'utilitzessin aigües regenerades o recollides de la pluja.A més, aquest municipi de la Costa Brava ha detectat, incomplint la normativa de l'ACA. Al juliol ja es va sancionar una persona per omplir una piscina en una propietat privada.Amb el nou règim sancionador que va aprovar l'Ajuntament de Palafrugell, els incompliments de les mesures fixades per l'ACA van entre els. A més, en el cas del reg suposa un incompliment per cada vegada que es rega. Per tant, si l'Ajuntament de Palafrugell detecta que una persona ha estat regant cada dia la gespa, suposarà una sanció per dia.L'alcalde del municipi, Juli Fernández, ha destacat que la sequera ha de fer "repensar el nostre model de consum d'aigua" i cal treballar per "establir mecanismes per tenir el menor consum d'aigua". En aquest sentit, l'alcalde aposta perquè lesi evitar un consum excessiu per a usos com el reg.Des de l'inici de la fase d'excepcionalitat a Palafrugell, el consistori ha creat un comitè per fer el seguiment de la sequera i prendre mesures als efectes d'aquest període de manca d'aigua. El grup de treball està format per polítics i tècnics amb diverses àrees implicades com ara Medi Ambient, Urbanisme, Serveis Municipals, Esports, la Policia Local, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava i també l'empresa subministradora al municipi, Agbar.Palafrugell, que rep l'aigua dels embassaments del Ter,. El juny -última dada disponible- el consum va ser de, 50 menys que el límit marcat per l'ACA.Fa unes setmanes va transcendir que un altre municipi de la Costa Brava, Begur, havia posat les primeres sancions per omplir piscines . En aquell cas, sí que es produeix unPrecisament l' ACA ja pot començar a sancionar els municipis que superin les dotacions . El mes vinent, quan es disposin de les dades d'agost, es podran tramitar elsals municipis que consumeixin més aigua de la permesa.