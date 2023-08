El PNB esmicola el relat de Feijóo que pot aspirar a la presidència

Mostra el teu compromís amb Nació.

La maniobra del PP i Vox no ha donat els fruits esperats i una vegada més, el candidat popularha tornat a veure frustrats els seus intents d'arribar a la Moncloa, perquè elno l'investirà. De fet, la formació basca ni s'asseurà a negociar la investidura, i així ho ha reiterat aquest dilluns després que Vox oferís diumenge els seus vots a Feijóo a canvi de "res". El PNB, per respondre a aquesta operació, s'ha remès al comunicat que va emetre l'endemà de les eleccions, en què ja van tancar la porta als populars. "Res canvia. Si algú creu que canviarem d'opinió és que no ens coneix", asseguren aquestes mateixes fonts.D'aquesta manera, l'aritmètica continua sense ser favorable a Feijóo. El fet que Vox ofereixi els seus suports a canvi de res no convenç a formacions com el PNB, que són plenament conscients que els populars han pactat amb els ultres a diverses comunitats autònomes després del 28-M, a banda de flirtejar amb ells durant tota la campanya. Mentre que Feijóo no se'n surt, el PSOE i l'equip negociador demantenen negociacions discretes amb les forces independentistes. Avui mateix la número dos d'ERC al Congrés,, ha desvetllat en una entrevista a El Periódico que una cadira de la mesa del Congrés -que es conformarà el 17 d'agost- podria ser per a l'independentisme o el PNB.Més enllà d'aquestes negociacions, hi ha altres tràmits en marxa. A la seu de Ferraz estan a l'espera que laresolgui aquest dilluns el recurs del PSOE per a la revisió de 30.000 vots nuls a Madrid. A hores d'ara, el bloc de la dreta de PP, Vox i UPN suma 171 diputats, una aliança insuficient per a aconseguir la investidura, fins i tot s'hi sumés Coalició Canària. La majoria absoluta se situa en 176 diputats i de moment cap formació ha manifestat la seva intenció d'abstenir-se.Malgrat tot, en una entrevista a la COPE, el coordinador general del PP,, ha reivindicat que ara com ara elper a la investidura que el PSOE i Pedro Sánchez: "Comptem ja amb 170 'sí' i estem treballant en el de Coalició Canària i UPN. I continuarem treballant per a sumar de cara a aquesta majoria". Bendodo ha sostingut que han "canviat les regles del joc" després del 'sí' incondicional de Vox, que ha considerat un "pas important per propiciar la governabilitat" d'Espanya.També avui la portaveu del govern espanyol en funcions,, ha interpel·lat Feijóo per dir-li que no pot fer veure que l'oferiment de Vox és una "sorpresa" i "fruit de la casualitat". "No és més que l'acord que vostès han segellat en les reunions", ha afegit a través d'un vídeo. Rodríguez també ha recordat a Feijóo els pactes autonòmics entre PP i l'extrema dreta. Així mateix, ha instat el presidenciable dels populars a "assumir el resultat" del 23-J. Segons Rodríguez, la ciutadania va "castigar" els pactes entre PP i Vox: "Va dir 'no' al retrocés i 'sí' a l'avanç".