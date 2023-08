Les llàgrimes de Sant Llorenç 2023: quan són i on pots veure els Perseids

Les llàgrimes de Sant Llorenç —també conegudes com a Perseids— són un dels espectacles naturals més impressionants i esperats de l'agost. Cada estiu, durant diverses nits i des de diferents punts de Catalunya, es poden veure centenars d'estels travessant el cel a velocitats que poden superar els 50 quilòmetres per segon.



Aquesta pluja d'estels —la més famosa del món—, tot i que es pot observar durant diverses setmanes, arriba al punt més àlgid quan coincideix amb la lluna en fase minvant, moment en què també es veu més bé i amb més intensitat. On i quan pots gaudir dels sempre espectaculars Perseids aquest 2023? T'ho expliquem:

Quan són les llàgrimes de Sant Llorenç?

Les llàgrimes de Sant Llorenç es podran veure a Catalunya a partir del 10 d'agost i fins al 14 d'agost. Tot i això, els millors dies per observar-les seran el 13 i el 14 d'agost. D'altra banda, cal recordar que ja es podien començar a apreciar des del 17 de juliol i duren fins cap al 24 d'agost. Això sí, la recomanació és observar-les sempre de nit o de matinada, quan es retira la massa nuvolada i la Lluna s'amaga i no molesta la visió de la pluja d'estels. Tot i això, enguany la Lluna no serà pas un impediment, perquè el 16 d'agost hi haurà lluna nova i, per tant, els dies previs mostrarà un 14% de la seva cara.



Com i on pots veure els Perseids?

Per veure la pluja d'estels, és imprescindible situar-se en un indret amb poca contaminació lumínica, atès que la diferència entre un cel amb molta o poca contaminació d'aquestes característiques pot fer variar el nombre d'estels visibles en un 90%. Per això, la clau és allunyar-se cap a un punt fosc, sense necessitat de fer servir prismàtics ni telescopis. Malgrat que s'ha de mirar cap al nord-oest, just on hi ha la constel·lació de Perseu —d'aquí el nom de Perseids, també—, la recomanació és col·locar-se allargat a terra per aconseguir una visió vertical i panoràmica del cel.

Què són les llàgrimes de Sant Llorenç?

Altres punts són el (Porqueres), el de Girona, el, el i l' (Papiol). D'altra banda, els observatoris també són una bona opció. Entre els més destacats hi ha l' Observatori Astronòmic de Castelltallat , a; l' Observatori de Pujalt , a l'; l' Observatori Astronòmic d'Albanyà , a l', i l'Observatori Astronòmic del. Tampoc no es descarta la possibilitat d'observar-les des de, però en aquest cas cal tenir compte la contaminació.

Les llàgrimes de Sant Llorenç realment són restes de partícules de pols de diferent mida que van deixant els cometes al llarg de les òrbites. Més concretament, són restes de partícules del cometa 109P/Swift-Tuttle, que descriu la trajectòria que fa la volta al Sol cada 133 anys. L'última vegada que el cometa va passar a prop del Sol va ser el 1992, però és cada any, durant l'època d'estiu, que la Terra en travessa la cua.



Per què es produeixen?

La pluja d'estels es produeix quan les partícules del cometa Swift-Tuttle xoquen amb les capes de l'atmosfera. Dit d'una altra manera, quan la Terra passa per la cua del cometa, les partícules de pols travessen l'atmosfera terrestre a una velocitat de 212.400 km/h. Per això, les partícules del cometa —la majoria no són més grans que un gra de sorra— produeixen traces de llum, que són les llàgrimes de Sant Llorenç. També es diu que el punt d'origen aparent de les llàgrimes sobre la volta del cel —el que s'anomena radiant— és la constel·lació de Perseu, molt a prop de la Cassiopea. Per tant, és per aquest motiu que també reben el nom de Perseids.

Per què es diuen llàgrimes de Sant Llorenç?

El 10 d'agost se celebra Sant Llorenç, festivitat que commemora el sant que va morir cremat en una graella. Per la proximitat de les dates, es diu que són les llàgrimes que va deixant anar el sant. Al final, però, és perquè coincideix que al voltant d'aquest dia s'arriba al punt àlgid dels Perseids.