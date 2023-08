Els Mossos alerten d'una nova estafa que suplanta Netflix a través d'un correu

⚠️ Torna a circular aquesta estafa #Phishing: envien un correu fent-se passar per Netflix informant que la teva subscripció ha caducat. Pots gaudir d'una oferta gratuïta, però has d'omplir un formulari. No donis cap dada personal ni bancària! Volen accedir al teu compte corrent💵 pic.twitter.com/TeIhM4X2rs — Mossos (@mossos) August 6, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

. Elsd'Esquadra adverteixen que torna a circular un nou engany en què els estafadors es fan passar peramb l'objectiu d'aconseguir lesde les víctimes.Eldels estafadors és enviar correus electrònics a les víctimes informant que els ha caducat laa Netflix. La clau està en el fet que afegeixen que poden allargar-ladurant 90 dies i els fan omplir un. És en aquest moment on obtenen les dades personals i privades de les persones.Laha advertit que en cap cas s'ha de donar capper evitar que els estafadors puguin fer-ne ús. Els estafadors intenten que sembli el més real possible: primer, afegeixen al missatge que no retiraran "" i, així, capten l'atenció dels usuaris. Després, utilitzen elde Netflix.