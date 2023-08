Multes fins als 150.000 euros per als municipis que consumeixin massa aigua

Un mes després de la subvenció

Sancions fins a 150.000 euros

24 municipis només podran consumir 200 litres

Avui s'acaba l'“amnistia” per als. L(ACA) ja pot començar a sancionar els incompliments de les dotacions per sequera , que en la majoria de les conques internes -si estan en situació d'excepcionalitat- són de 230 litres per habitants i dia. Sónque es començaran a interposar a partir de setembre, quan es disposi dels consums de l'agost. De fet,L'oposició al Parlament -especialment el PSC i també Junts- van fer bandera durant la precampanya de les municipals d'evitar les sancions als municipis. Finalment, l'acord amb el Govern va ser que s'ajornaven fins unper millorar les xarxes de subministrament en baixa. Els ajuts, per valor de, també inclouen la digitalització dels sistemes de gestió, fet que tant permet detectar fuites com tenir un control dels comptadors en temps real, fet que al seu torn permetria sancionar als veïns amb un excés de consum. Aquesta línia es va publicar al DOGC el passat 4 de juliol i aquest dilluns, 7 d'agost, és el primer laborable després d'haver transcorregut el preceptiu mes. Els expedients, tal com va explicar la setmana passada, director de l'ACA, s'obriran el setembre, quan ja disposin de les dades de l'agost. El màxim responsable de l'administració hidràulica lamentava que s'hagi perdut una via per frenar l'increment del consum de l'aigua propi de l'estiu.Les sancions per l'incompliment de les dotacions màximes oscil·len entre els-casos lleus-, fins alen els greus i elsen els molt greus. Samuel Reyes va explicar que es tindria en compte tant l'excés del consum per habitant i dia com l'afectació en el medi. “Si un municipi supera per poc el límit, però és de grans dimensions, el seu impacte serà molt major que un poble petit amb un consum superior”, va assenyalar.Cal recordar que(36%) mentre que quasi un 10% no aporten dades. Tanmateix, el 56% que compleixen amb els màxims permesos representen el 90% de la població, segons l'ACA.L'entrada en vigor de les sancions coincidirà aquesta setmana amb la declaració formal d'emergència per sequera a 22 municipis de l'Alt Empordà i dos més del Baix Camp . Els pobles de les unitats de l'aqüífer Muga-Fluvià i de l'embassament de Riudecanyes només podran consumirEs dona la circumstància que la meitat dels municipis empordanesos afectats ja superaven el límit de l'excepcionalitat (230) i en casos com Peralada es freguen els 500 . Els ajuntaments de la zona es queixen que l'ACA els insta a sancionar els veïns que malgasten aigua, però es queixen que no tenen eines per fer-ho.