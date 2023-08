Europa podria treure la presidència del Consell a l'extrema dreta d'Hongria

Conflicte d'interessos

La(UE) queha d'assumir el segon semestre de l'any que ve està sota el punt de mira pelal país. A un any que Budapest es faci càrrec de la presidència de torn de la institució de nivell ministerial en la qual, el Parlament Europeu ha obert el debat sobre la conveniència que el govern de-que s'ha allunyat de la independència judicial i el respecte a les minories- prengui les regnes del Consell el 2024., però dos experts consultats per l'ACN ho veuen viable i apunten diferents opcions per fer-ho tenint en compte l'expedient contra Hongria.El 2018 el Parlament Europeu va activar el procediment previst a la UE (article 7 dels tractats) per sancionar el país per les vulneracions de l'estat de dret. És un procés que. Aquesta institució de rang ministerial ha abordat les preocupacions per la corrupció, la independència judicial i la discriminació de les minories a Hongria, però fins ara no ha aplicat la sanció màxima.Tanmateix,europees a Hongria per protegir els interessos financers de la UE. D'una banda, ha paralitzat gairebé 22.000 milions del pressupost plurianual (2021-2027) fins que Budapest no compleixi amb una sèrie d'objectius relacionats amb la independència judicial, la llibertat acadèmica, els drets LGTBIQ+ i el sistema d'asil. A més a més, 5.800 milions d'euros del fons Next Generation també estan bloquejats en relació amb el sistema judicial.Amb aquest panorama, sorgeixen veus que alerten del "conflicte d'interessos" que pot generar una presidència hongaresa del Consell de la UE, on es discuteixen precisament els problemes d'estat de dret dels socis europeus. Pel professor de dret i relacions internacionals de la Universitat de GroningenBrussel·les ha aconseguit darrerament agafar la paella pel mànec i abordar de forma "efectiva" els problemes d'estat de dret: "Europa té poder sobre Hongria ara i hi ha canvis sobre el terreny". En aquest sentit, assegura queTanmateix, Morijn remarca que "si no s'imposen condicions" a la presidència rotatòria del Consell de la UE que li pertoca a Hongria el segon semestre del 2024 el poder de pressió "canviarà de mans" i passarà a Orbán.Cada any, dos estats es reparteixen la presidència del Consell de la UE, una institució clau per tirar endavant les normatives comunitàries. Ara bé, les presidències s'ajunten en trios iEls belgues prendran el relleu als espanyols a principis del 2024 i, el segon semestre, la presidència del Consell hauria de passar mans dels hongaresos.Ha estat una resolució del, la que ha avivat els dubtes sobre si és adequat o no que un país amb procediments oberts per violacions de drets fonamentals i amb fons europeus congelats assumeixi la presidència del Consell de la UE. En el text aprovat al ple de principis de juny, els eurodiputats qüestionaven la "credibilitat" de Budapest per presidir la institució pel deteriorament de l'estat de dret i instaven el mateix Consell a explorar"com més aviat millor".La proposta de vetar o ajornar la presidència d'un país sense el seu consentiment no té precedents a la UE, però tant el professor de dret i relacions internacionals de la Universitat de Groningen, com l'expert del Centre de Política Europea, consideren queAmbdós experts assenyalen que Budapest podria accedir-hi voluntàriament, un escenari que veuen poc probable. La segona opció seria que la iniciativa es tirés endavant amb una majoria qualificada dels 27 estats membres i la tercera amb canvis legislatius en la norma sobre les presidències rotatòries del Consell.Morijn admet que hi ha alguns experts quede treure per majoria qualificada la presidència a Hongria perquè es pot considerar com una "sanció". Per aquest motiu, exposa la tercera opció:per introduir una clàusula que impedeixi els estats amb problemes d'estat de dret presidir les reunions de ministres i negociar legislacions en nom del Consell pel potencial "conflicte d'interessos". Si bé la Comissió Europea (CE) hauria de fer aquesta proposta, Morijn creu que el Parlament Europeu també podria exigir "garanties" a la presidència del Consell que negociarà en nom dels 27 amb "bona fe". Una de les tasques de la presidència és liderar els trílogs, és a dir, lesPer la seva banda, Walshe exposa una proposta sorgida dels experts del comitè Meijers, que apunta a no denegar completament que Hongria tingui la presidència, però sí aperquè el país l'assumeixi en "temps millors". Aquest expert indica que "seria ajornar-la uns anys i veure si després es resolen els problemes amb l'estat de dret", indica.Amb tot, els especialistes demanen a totes les institucions europees debatre "tan aviat com sigui possible" la qüestió per evitar els "conflictes d'interessos" en les presidències que puguin "comprometre el bon funcionament del Consell". Ambdós remarquen que les autoritats hongareses tindrien aquest conflicte quan presideixin les reunions ministerials en qüestions relacionades amb l'estat de dret o els fons europeus. És per això que Morijn veu raonable intentar impedir que Hongria assumeixi la presidència rotatòria de la UE, mentre Walshe remarca que. L'especialista diu que "si canvia el govern polonès, hi haurà més pressió". Altrament, el problema de la presidència rotatòria serà doble, ja que Polònia és el següent país a la llista.