Llogar una habitació en un pis d'estudiants a Barcelona costa la meitat de l'SMI

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Al setembre comença el curs arreu del territori i elsbusquen. Cada any, però,i, sobretot,que demanen els propietaris. Normalment, el primer any d'universitat els alumnes opten per estar-se en una residència, però l'any següent prefereixen viure en un pis, gairebé sempre compartit. Amb tot, la majoria de vegades, aquesta despesa no seria possible sense l'ajuda dels pares. Així,alerten de l'augment dels preus en el lloguer d'habitacions en pisos d'estudiants. D'altra banda, però, també creuen que la llei d'Habitatge afavorirà el lloguer temporal, propi dels universitaris.Plataformes especialitzades en lloguer de pisos per a joves, com ara Live4Life, han explicat queen un pis compartit és de, cosa que, ara establert en 1.080 euros. Respecte a l'últim any,ni més ni menys que, i si es compara amb fa cinc anys, un 25%.Ara bé, la ciutat comtal no és pas l'única ciutat afectada. A, per exemple, el preu mitjà és de, superior al de Barcelona —la segona ciutat més cara en aquest sentit—. Després de la capital espanyola i de Barcelona hi ha, amb un preu mitjà de 330 euros;, de 320;, de 290;, de 260, i a, de 220.Els preus generals del lloguer també arriben a. Segons el portal Idealista,, cosa que equival a un. A Madrid no canvia gaire la cosa, ja que el metre quadrat se situa lleugerament per sobre, en els 15,6 euros.Amb tot,té un paper important en l'oferta i la demanda dels pisos de lloguer. De fet, des de Live4Life també indiquen que amb la lleimés informals i temporals, com ara els destinats a estudiants universitaris. Per tant, hi haurà unai els joves tindran. Des de Wolo, immobiliària especialitzada en lloguers no temporals, coincideixen amb Live4Life i consideren que de cada cop. Al cap i a la fi, les pujades en el preu del lloguer no deixen de ser una conseqüència més de la inflació, que no deixa de créixer