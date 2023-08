Podem planteja un ERO per acomiadar més de la meitat de la seva plantilla

Mostra el teu compromís amb Nació.

Primeres conseqüències de la desfeta electoral de Podem el 23-J . El partit, que ha experimentat unaa escala autonòmica i d'un 70% en l'estatal, ha plantejat un Expedient de Regulació d'Ocupació () per acomiadar més de la meitat de la seva plantilla i el. Aquesta "profunda reorganització" de la formació morada, avançada per El Periódico de España, s'ha donat a conèixer a través d'un escrit als mateixos treballadors afectats, tant de l'organització central com dels nou àmbits territorials, en què detallen que el que toca és "adequar-se al descens de recursos".L'organització parla ara de "nou escenari" perEn concret, delsen sortiran, almenys, 45 persones: vuit són de les Illes Balears, sis de les Canàries, set al País Valencià, cinc a l'Aragó, set a Astúries, un a Cantàbria, quatre a Castella-la Manxa, quatre a tota la Comunitat de Madrid i tres a Galícia. En tots aquests llocs està previst que s'extingeixin els contractes i a més a més es tanquin els centres de treball.-és a dir, uns 43 treballadors-, el llindar mínim que fixa la llei per iniciar un procés laboral d'aquesta mena. No obstant això,en les negociacions que ara començaran entre la Secretaria d'Organització liderada per Lilith Verstrynge i la plantilla. D'aquestes converses també en podrien sorgir vies alternatives a l'acomiadament, com ara reduccions de jornada per a una part dels treballadors.