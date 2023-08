El temps d'aquest dilluns: segueix el descens de temperatures i el sol tornarà a treure el cap

Temperatures similars: per sota dels 30

Els núvols, la baixada de temperatura i les pluges intermitents han estat les protagonistes del cap de setmana. Tot això marxarà a partir d'aquest dilluns, on tornarà a regnar el sol als cels del país. Pràcticament tot Catalunya es llevarà amb els cels completament serens, sense cap rastre de núvol excepte a zones del Vallès Oriental i del Berguedà, segons apunta el Meteocat. Les temperatures, però, seran lleugerament més baixes o similars a les que hem estat vivint aquests dies.Però compte: fins a primera hora del matí s'espera algun ruixat, entre feble i moderat, al litoral i prelitoral central. Serà esporàdic, perquè al llarg del migdia tot marxarà i les temperatures tornaran a situar-se en un interval similar als que hem viscut divendres, dissabte i diumenge. La tramuntana a l'Alt Empordà tornarà a bufar i pot ser un problema pels Bombers,Les quatre capitals del país mantindran la tònica en els seus termòmetres: les temperatures seguiran per sota dels 30 graus i, fins i tot, a primera hora del matí seguiran caient del que hem estat vivint aquest cap de setmana. Una jaqueta o un jersei no seria cap destorb si us lleveu molt d'hora. A partir del migdia, però, us el podreu estalviar. Barcelona ciutat poden arribar a fregar els 20 graus, amb màximes de 24 durant el dia. Els núvols seran protagonistes, però sense ruixats esperables. A Girona les temperatures cauran durant la matinada cauran per sota dels 20, però un cop s'aixequi el sol arribaran fins als 25. A Lleida , a primera hora del matí, es registraran fins a 14 graus, però la tendència durant el dilluns serà a l'alça i a la tarda pot haver-hi un canvi: fins als 30. A Tarragona , de matinada, algun ruixat, però els núvols seran protagonistes al matí. El mercuri marcarà mínimes de 16 i màximes de 24 durant el dia.

