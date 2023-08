L'Ajuntament de Saragossa retira el seu suport a la Fundació Labordeta per les pressions de Vox

L'Ajuntament dedesprés de rebrea la fundació del cantautor, escriptor, presentador i polític aragonès. Segons explica eldiario.es, el consistori no ha tingut en compte la partida econòmica que destinava a l'entitat en els pressupostos de la ciutat.a les xarxes socials."El vuit de febrer passat l'Ajuntament de Saragossava posar sobre la taula per donar suport als Pressupostos de la ciutat de Saragossa va ser cancel·lar el conveni amb la Fundació José Antonio Labordeta per a aquest 2022. El Govern de l'Ajuntament de Saragossa (PP/Ciutadans) va acceptar aquesta imposició", han deixat clar des de l'entitat.que busca recordar, estudiar, preservar i difondre el seu llegat a través d'activitats culturals, exposicions i un centre d'estudi. Tot això es pot veure perjudicat per la decisió del consistori de Saragossa.: el govern autonòmic de l'Aragó els atorga 20.000 euros anuals, que també es poden veure retirats pel nou pacte entre PP i la ultradreta.

