Rescaten un excursionista gironí desorientat a prop del Mont Perdut, a l'Aragó

de Torla-Ordesa, a prop del. Es tracta d'un home de 45 veí de Girona que, segons ha informat el cos aquest diumenge, va trucar il·lès a les 22.20 hores de dijous dient que estava desorientat i tenia fred.el va dirigir a una cabana propera perquè hi passés la nit. L'endemà, divencres, agents del GREIM van intentar accedir a la zona amb mitjans aeris i un sanitari però les condicions meteorològiques ho van impedir, per la qual cosa van decidir arribar-hi en vehicle i a peu, trigant dues hores i mitja a trobar l'indret on era l'home.Li van proporcionari el van ajudar a iniciar el descens fins a la vallo, on a les set de la tarda va poder continuar sense ajuda. No va requerir cap més atenció mèdica.