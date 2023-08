L'actor Rodolfo Sancho es pronuncia per primera vegada després que el seu fill confessés ser un assassí

, D aniel Sancho, després que aquest confessés haver estat l'autor de l'assassinat i l'esquarterament d'un home colombià a Tailàndia. En un comunicat,, que també ha viatjat al país asiàtic per estar amb el seu fill, demana als mitjans de comunicació "que s'abstinguin d'emetre qualsevol judici precipitat" sobre tot allò que ha passat al voltant del seu fill.Sancho ha demanat queque puguin interferir en el desenvolupament de les investigacions judicials a Tailàndia" com totes aquelles accions diplomàtiques "que s'estan duent a terme". També demana respecte cap a la seva família "en aquests moments delicats i de màxima confusió".Daniel Sancho Bronchalo, de 29 anys,i es manté en un interrogatori permanent amb els agents des de divendres passat. En concret, el fill de l'intèrpret espanyol hauria matat un cirurgià de nacionalitat colombiana, de 44 anys. El motiu, segons l'agència EFE, hauria estat per "gelosia" i per "por a que l'enganyés". Ell mateix va anar a una comissaria de policia per informar que el colombià estava desaparegut.

Altres notícies que et poden interessar