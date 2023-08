Divuit dotacions dels Bombers busquen un home de 32 anys caigut a l'Ebre

Avui diumenge 06 agost estem col•laborant al servei de recerca d'una persona en medi fluvial a Móra d'Ebre.



Ahir vespre i nit vam estar fent recerca de 3 persones (1 ferida) al Racó de la Dòvia a Pratdip. Els vam localitzar, revisió mèdica i extraure del lloc fins zona segura. pic.twitter.com/CZ7AVPFxSU — Bombers Vol. Tivissa (@bomberstivissa) August 6, 2023



Almenys 18 dotacions delsde la Generalitat, entre terrestres i aèries,undeque "hauria pogut caure" al, concretament a l'altura de(Ribera d'Ebre). L'avís s'ha donat aquesta mitjanit, quan diversoshan alertat que una persona s'havia precipitat al riu.Ha estat aleshores que s'ha iniciat el, que s'ha allargat fins a les 2:30 de la matinada i s'ha reprès a primera hora del matí d'aquest diumenge, tal com han informat fonts del cos a Europa Press.En l'operatiu hi participa una dotació aèria dels Bombers, unitats del Grup d'Actuacions Especials () subaquàtiques i de muntanya, el grup caní de cerca i també efectius de la Policia Local de Móra d'Ebre, així com diversos grups d'agents delsd'Esquadra., han volgut precisar fonts properes a la investigació,

Altres notícies que et poden interessar