Mor ofegat un jove de 26 anys en una cala de l'Ametlla de Mar

Tragèdia nocturna en una de les cales de l'Ametlla de Mar., quan passaven dos quarts d'onze de la nit. Els Mossos d'Esquadra investiguen el succés que es va produir a la platja de Ribellet, situada a la urbanització Sant Jordi d'Alfama.Segons les primeres informacions, diverses persones van veure arribar un cotxe fins a la platja i embarrancar a la sorra.Després d'uns minuts, els mateixos testimonis van alertar els serveis d'emergències i la policia en veure que l'home no sortia del mar.Diverses patrulles de la Policia Local de l'Ametlla de Mar, Mossos d'Esquadra i Bombers es van desplaçar a la zona per localitzar l'afectat. Finalment, el cos de l'home va aparèixer flotant i va ser arrossegat per les onades fins a la sorra.La víctima és veí de Barberà del Vallès. La Unitat d'Investigació de la comissaria de Tortosa s'ha fet càrrec del cas.

