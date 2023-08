L'incendi de Portbou provoca pèrdues econòmiques als establiments

L'incendi de l'Empordà, que encara crema als municipis de Colera i Portbou, està provocant pèrdues econòmiques als restaurants i hotels de la zona. L'aturada del subministrament elèctric i d'aigua d'aquest dissabte al matí i els talls de carreteres han provocat que la majoria dels turistes cancel·lessin les reserves.ha explicat l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, que ha detallat que des de l'Ajuntament es reuniran amb els comerços "per saber quines afectacions han tingut" i treballaran amb la resta d'administracions "per poder ajudar tota aquesta gent".Algunes companyies també han deixat sense internet ni línia de telèfon fix els establiments.per poder fer front a l'afectació econòmica d'aquest incendi a l'Alt Empordà, que s'ha estabilitzat, però ja ha afectat 573 hectàrees dels municipis de Colera i Portbou. Exposen que el focdeixant les habitacions dels hotels i hostals buides i el menjar fresc fet malbé dins les neveres pels talls del subministrament elèctric.L'alcalde de Portbou,ha explicat que des de l'Ajuntament són conscients que "molts negocis no van poder treballar dissabte perquè no hi havia els subministraments bàsics operatius i no podien obrir". A més, ha dit que el municipi té "molta clientela francesa que no han pogut arribar-hi", una situació que també ha contribuït en l'afectació dels negocis i agreujat la falta de turisme local. Amb tot,i treballar coordinadament amb la resta d'administracions "per poder ajudar tota aquesta gent".

Altres notícies que et poden interessar