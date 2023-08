Prop d'un miler de persones reclamen des del Port de Salau protegir el català de l'extrema dreta

Mostra el teu compromís amb Nació.

Uness'han aplegat aquest diumenge a més de 2.100 metres d'altitud en el marc de laper exigir blindar el català i l'occità davant l'augment de l'extrema dreta. "No volem perdre l'espai que s'ha aconseguit en els àmbits de l'educació i la cultura", ha explicat la secretària general del Cercle d'Agermanament Occitano-Català (),, recordant el veto de revistes en català a Borriana La pujada, a banda de ser una jornada reivindicativa, té un caràcter festiu i és un dels esdeveniments més representatius de l'de les dues regions. Com a novetat, l'organització ha fet una samarreta commemorativa.Lucea apunta que l'occità i el català sónpels seus respectius estats. Per això, la pujada d'enguany ha servit per fer un crit d'alerta de la necessitat de protegir tots dos idiomes. Tot plegat, a 2000 metres d'altitud en un indret que uneix el Pallars Sobirà amb l'Arieja i queEls punts de partida del recorregut per la part catalana són el Refugi del Fornet, a uns quatre quilòmetres amb un desnivell de 710 metres, i l'aparcament de Pont de Perosa, a uns sis quilòmetres i mig amb un desnivell de 620 metres. Per l'altra banda, els occitans han de passar pel vessant de l'Arieja i el poble de Salau, unaamb unA banda de la reivindicació política, la trobada també adquireix un caràcter festiu amb l'objectiu deentre les dues regions. "És l'ocasió en què podem parlar occitans i catalans i reivindicar la nostra llengua", ha conclòs Lucea.Cap al migdia,catalana i occitana per donar pas als parlaments de les entitats organitzadores tant del Pallars Sobirà com de l'Arieja. Tot seguit, els participants comparteixen elements culturals i gastronòmics dels dos territoris com ho són la música, la dansa, el vi i el formatge, entre altres. La jornada finalitza amb eli una foto de família. Com a prèvia a la pujada, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu ha estat l'escenari de diferents activitats amb una conferència a càrrec del director del parc natural de l'Alt Pirineu,, i un concert de ball de música tradicional.