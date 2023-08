La sequera ja no és un atractiu per al turisme a Sau, que viu «el pitjor estiu» en 20 anys

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Després de tres anys amb gran afluència,per a les empreses nàutiques que es guanyen la vida fent activitats a l'embassament, conegut per cobrir l'antic poble de Sant Romà de Sau., però aquest agost el nivell de visitants es troba sota mínims. De fet, les empreses nàutiques anticipen que no podran acabar la temporada iaviat perquè el nivell de l'aigua no para de baixar. "És possible que la setmana que ve o d'aquí a 15 dies no puguem navegar", explica a l'ACN el director de l'empresa Aquaterra Club,"Ara tenim una espasa de Dàmocles a sobre el cap que és el nivell de l'aigua, que cada dia baixa perquè ara és quan més consum hi ha. La gent es dutxa més, els hotels estan plens, s'ha de regar", afegeix. Ara,, es pot navegar, però, en canvi, no es permet el bany. En alguns casos, aquesta prohibició desanima les poques persones que es posen en contacte amb les empreses que ofereixen rutes amb caiac o altres esports aquàtics com el pàdel surf.Laha sigut l'estocada final a una mala temporada que va començar amb més de tres mesos més tard, a mitjans de juny, per culpa de la sequera que va deixar l'embassament a un mínim del 6% a l'abril. D'altra banda, la navegació de les embarcacions no motoritzades es pot fer sota llicència i la de vaixells de motor està completament prohibida. "És una temporada realment fluixa,i la veritat és que el turisme interior que tenim enguany és gairebé nul. Molt i molt baix. L'estiu del 2020 i del 2021 van ser espectaculars, no era normal la quantitat de gent que venia, l'any passat es va normalitzar i aquest 2023 no passa ningú", ha explicat Álvarez.La situació que viu l'embassament quecontrasta amb l'alta afluència de visitants que va col·lapsar els accessos al pantà els dos últims estius.a la zona de la serralada de les Guilleries. Aleshores, les empreses nàutiques estaven acostumades a treballar amb reserves i, des del rebot postpandèmic es van acostumar a esperar els clients a la riba del pantà.Ara, en el primer diumenge d'agost del 2023,perquè per algunes companyies "no és rendible tenir una persona tot el dia esperant, portar instructors, etc", detalla l'empresari especialitzat en esports nàutics i d'aventura. Sovint, la poca afluència de persones que volen contractar les activitats fa quei és habitual que derivin els clients a l'empresa que tingui més reserves.De fet, aquest diumenge a primera hora, ha rebut la cancel·lació d'un grup de cinc persones que havia reservat i preveien esperar fins a les 13:00 del migdia per si algun dels pocs visitants volia llogar una embarcació., ha admès Álvarez. Les companyies com la seva sobreviuen gràcies a la diversificació de l'oferta amb activitats que complementen l'aquàtica amb senderisme, tir amb arc i diversos paquets multiaventura.