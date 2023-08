Detenen a Eivissa el client d'un hotel per retenir i intentar violar una treballadora

La policia espanyola ha detingut a Eivissa (Illes Balears) a un home com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal icontra una treballadora d'un establiment hoteler. Segons ha informat el mateix cos de seguretat aquest dissabte, el passat 29 de juliol, els agents van arrestar l'individu, un turista de 44 anys, com a presumpte autor dels fets.La intervenció va venir motivada per una trucada a la Sala del 091, en la qual s'explicava que en un establiment hoteler d'un barri d'Eivissa,Segons sembla, l'homea la treballadora de l'hotel a canvi de tenir relacions sexuals. La dona, no obstant això, va aconseguir sortir de l'habitació després d'un descuit de l'individu. Un cop els policies de la Brigada de Seguretat Ciutadana van arribar al lloc de l'atac, elsde l'establiment hoteler van corroborar el que havia passat.

