Mor una famosa drag queen en desplomar-se en un concert a Màlaga

Ha fallecido AFRODIZIACK✨ Icono de Torremolinos, curranta máxima que soñaba con tener su propio local y lo consiguió, donde hasta anoche estuvo sobre su escenario. De las primeras travestis que vi y tuve el placer de compartir camerino con ella en mis comienzos. BRILLA AFRO ⭐✨ pic.twitter.com/BwQCykGd8k — Samantha Ballentines (@SamanthaBallent) August 5, 2023

La famosa drag queen, de 41 anys,aquest diumengea la localitat de Torremolinos (Màlaga). Concretament, estava actuant al seu propi local, el Tiki Tiki Xou Copas del carrer Danza Invisible, quan al voltant de les 2:30 de la matinadaa dalt de l'escenari.Ràpidament, diverses trucades han avisat el Servei d'Emergències 112 Andalusia del que passava, però quan la policia i diverses dotacions sanitàries han arribat a lloc l'han trobat inconscient i sense possibilitat de fer res per recuperar el seu estat de salut. Així doncs, tot i que li han fet, finalment només han pogut certificar la seva mort.A hores d'ara,per al seu marit, així com per a la resta de família, amics i amigues del nucli més pròxim d'Afrodiziack, que asseguren que tots aquells que la coneixien sabien que era una “meravellosa persona i una gran artista” que ha marxat “massa jove”.

Altres notícies que et poden interessar