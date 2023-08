Racisme i xenofòbia, principals motius de discriminació a Barcelona

La LGTBI-fòbia manté xifres semblants als anys anteriors

Més discriminació per motius de salut

L’Observatori de les Discriminacions, al costat dels col·lectius més vulnerables

Durant l’any 2022 es van registrar, un, segons l’ informe de l’Observatori de les Discriminacions . El racisme i la xenofòbia i la LGTBI-fòbia són, un any més, els principals motius de discriminació, amb gairebé el 50% de les situacions reportades. Els casos de discriminació per motius de salut s’han triplicat, sobretot pel que fa a la salut mental.Elsón, per cinquè any consecutiu, els motius principals de discriminació, amb 185 situacions denunciades, seguits de l’LGTBI-fòbia, amb 129 casos, i la salut amb 120 casos. Els motius de discriminació que segueixen els esmentats són la llengua (90), l’aporofòbia (82), la discapacitat (68), el gènere (51), la religió (19), la ideologia (17) i l’edat (6).Durant el 2022 s’han registrat un total de: 85 de relacionades amb l’orientació sexual i 31 contra persones transsexuals, 9 menys que l’any anterior. Un 33% dels casos va comportar agressions verbals i més d’un 30%, agressions físiques. Un 67% de les situacions es van produir a l’espai públic per part de particulars (91 casos).Pel que fa a la discriminació per motius de salut,s i s’ha arribat a 120 situacions, sobretot les relacionades amb la(70) i els diagnòstics de VIH (31).S’ha identificat un nombre més alt de pràctiques coercitives en la praxi sanitària, com ingressos involuntaris, coerció verbal o situacions d’exclusió habitacional. La majoria d’aquests casos de discriminació s’han donat a l’Administració pública (59) -en centres hospitalaris, oficines d’atenció al públic i jutjats-, seguits d’entitats privades (43) i particulars (19).L’ Oficina per la No Discriminació (OND) ofereix serveis d’informació, assessorament, suport, atenció psicosocial, formació i sensibilització per garantir els drets humans a escala local. Durant l’any 2022 l’OND i les entitats de la Taula SAVD van realitzar 1.091 serveis de suport i acompanyament a víctimes i un total de 130 denúncies. Consulta aquí l'Informe de l'Observatori de les Discriminacions 2022 (resum)