Ara que és estiu hi ha persones que guarden el seuhabitual en un calaix i aposten per. Aquest aparent simple gest ens pot alleugerir una mica la sensació de calor d'algunes nits tòrrides, però què en diu la ciència d'això?Un expert en el tema, el metge hematòlegha explicat a Telecinco que el millor, sigui quina sigui l'època de l'any, és dormir sense res. La medicina ha demostrat que fer-ho amb pijama fa que ens acalorem i això pot ser perjudicial per a la salut. Ens pot afectar en fins a tres hormones: la del, que pot fer variar la nostra tensió o fins i tot el colesterol; la del, que en adults s'encarrega de sintetitzar el col·lagen, amb la qual cosa si dormim millor, tenim menys arrugues, i la de, també coneguda com l'hormona de l'amor. Dormir amb una bona temperatura la millora. En canvi, si descansem amb roba, suem més i, per tant, es produeix més humitat, cosa que afavoreix l'aparició de fongs tant a nivell vaginal com inguinal.Si sortíssim a preguntar al carrer, veuríem que aquest és unper a molts. Qui dorm amb pijama, sovint és incapaç de fer-ho sense i a la inversa. A més a més, cadascú et donarà, el més segur, una pila de motius sobre el motiu pel qual dormen amb roba o sense, però qui té la veritable resposta és la ciència.La millor manera de dormir, com dèiem, és despullat perquè, tal com detalla Viso,L'ideal, segons aquest especialista, és descansar per sota dels 21 graus, ja que com més alta sigui la temperatura, menys reparador és el somni i, per tant, menor la nostra capacitat d'emmagatzemar el que hem après durant el dia.

Altres notícies que et poden interessar