Rescaten dos gossos trobats inconscients en un habitatge incendiat a Alacant

que han trobat inconscients a l'interior d'un habitatge incendiat al municipi deSegons ha informat el cos d'emergències, diversos efectius es van desplaçar divendres en respondre una trucada de diversos veïns per un edifici en flames. A dins van trobar una persona, a la que van rescatar.Després de finalitzar les tasques d'extinció del foc, els bombers van comprovar que no hi havia cap persona a l'interior de l'habitatge, però van trobar dos gossos en estat inconscient per inhalació de fum.Ara seran posats a disposició de les autoritats animalistes pertinents per la seva millora de salut.

