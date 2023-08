El fill de l'actor Rodolfo Sancho confessa haver matat i esquarterat un home a Tailàndia

El fill de l'actorha confessat haver estat el responsable de la mort i l'esquarteració d'un home de nacionalitat colombiana a Tailàndia. Segons explica l'agència EFE i ha corroborat amb la policia tailandesa, els fets haurien ocorregut a la localitat de Koh Phangan, al sud del país.El jove, que ha estat identificat comestà arrestat per les forces de seguretat tailandeses i es manté en un interrogatori permanent amb els agents des de divendres passat. En concret, el fill de l'intèrpret espanyol hauria matat un cirurgià de nacionalitat colombiana, de 44 anys.El motiu, segons l'agència EFE,. Ell mateix va anar a una comissaria de policia per informar que el colombià estava desaparegut. No hi ha més detalls de la situació de l'home ni tampoc en quines circumstàncies es va produir l'assassinat. Els agents, però,a l'habitació d'hotel de Sancho.

