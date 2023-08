Enxampen una discoteca de Salou que reomple les ampolles amb alcohol barat

Macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra, la policia espanyola, la Guàrdia Civil i la Policia Local en diversos locals de Salou. Durant la matinada del passat 27 de juliol es va intervenir en cinc establiments d'oci nocturn per delictes contra la salut pública, per delictes d'estrangeria i desobediència.



En total es van inspeccionar cinc locals d'oci nocturn, on es van identificar 28 persones, i cinc persones van acabar detingudes per la situació en la qual es distribuïa alcohol, tabac de shisha i altres productes de manera fraudulenta.

A més, es van obrir sis actes de denúncia administrativa, cinc per la venda de tabac tipus shisa i una per venda de begudes espirituoses sense etiquetar. En aquest cas, es va descobrir en un dels locals material per omplir ampolles.

Omplir, sense haver estat sotmès a controls de qualitat i mitjançant sistemes no autoritzats, constitueix un frau per als clients del local i una infracció en matèria de consum. Per tot això, es van denunciar aquestes pràctiques a les autoritats duaneres i de consum competents.