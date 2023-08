Un circuit de pel·lícula: Montmeló es converteix en videojoc per la presentació de «Gran Turismo»

El pilot Jann Mardenborough i el director de la pel·lícula, Neill Blomkamp, al Circuit de Barcelona-Catalunya. Foto: ACN

El pàdoc dels'ha convertit en un videojoc aquest divendres. El traçat de Montmeló ha acollit la presentació a Europa de la pel·lícula Gran Turismo, que s'estrenarà als cinemes el pròxim 11 d'agost. L'espai s'ha transformat en, amb una zona per jugar en 3D, tal com ho fa un pilot professional.El film, que dirigeix, està basat en una història real, la de Jann Mardenborough. Es tracta d'un jove, nascut en una família treballadora, que destaca per la seva habilitat amb aquest videojoc i que gràcies a això fa el salt a la competició real.El Circuit de Catalunya també ha permès als usuaris-igual que els que té el joc virtual- i fer un. De fet, s'ha recreat l'ambient d'una amb tots els ingredients previs i posteriors, com ara unon els participants es podien fotografiar amb una ampolla de cava.Tot plegat, en el marc de la presentació a Europa de Gran Turismo. La cinta relata la vida de Mardenborough, que encarna. L'actor està acompanyat per altres artistes com, conegut pel seu paper a, entre d'altres, El Senyor dels Anells i Pirates del Carib; David Harbour, famós per la seva participació en la sèrie Stranger Things, o l'excantant de les Spice Girls Geri Haliwell.

