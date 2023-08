Dos famosos streamers provoquen el caos pels carrers de Nova York

union square viral marketing event



↗️ promoted by @clownworld_ 🤡🌎pic.twitter.com/OLVLcfq68p — peter pandemic (@blackmoore) August 5, 2023

VIDEO: Chaos in Union Square Park as people gathered at an influencer's giveaway event started throwing objects at police. Level 4 mobilization requested in NYC. #NYC



pic.twitter.com/BpNlcrbQIJ — Breaking Alerter (@BreakingAlerter) August 5, 2023

per culpa de dos famosos streamers nord-americans. Segons ha relatat el New York Times i diversos mitjans locals, un miler de persones han col·lapsat diverses zones de la ciutat després que els creadors de continguti (Kai Carlo Cenat III) ihaguessin anunciat que regalarien consolesen un esdeveniment multitudinari a través de les xarxes. Havien avisat que començarien a entregar-les a partir de les quatre de la tarda i la situació s'ha descontrolat.Els fets van ocórrer aquest divendres, als voltants. Han interromput el trànsit, la mobilització de carrers i han obligat a la policia de Nova York a intervenir. Kai, amb més de 3,6 milions de seguidors i Fanum, amb més d'un milió, es movien en cotxes per intentar entregar consoles. Molts dels que volien rebre una han començat a provocar el caos, provocant actes de violència, segons ha explicatcap del departament de policia de Nova York."Els agents han arribat al parc després de rebre moltes trucades de queixes", ha relatat.per ser interrogat, ja que no tenia cap mena de permís per fer un acte com aquest i encara menys per envair un dels espais públics amb més població de la ciutat. Diversos joves han arribat a enfrontar-se els agents de policia antidisturbis quan aquests intentaven dispersar-los i arrestar diverses persones.

