Les ADF carreguen contra els Bombers per rebutjar la seva ajuda a l'incendi de Portbou

Dur comunicat el que han emès conjuntament aquest migdia el Secretariat de Federacions ide Catalunya i la Federació d'ADF de l'Alt Empordà. Al centre de la diana han situat lade la Generalitat, a qui han acusat de, cosa que, han considerat, "el país no es pot permetre".Segons totes dues entitats, l'argument que els han donat els Bombers per denegar-los l'ajuda és que no en volen ser els "responsables legals". Per això, han dirigit el seu escrit, que també han difós a través de Twitter, al president del Govern,, i al conseller d'Interior,, present aquest dissabte amb el cos en les tasques d'extinció.En el comunicat, les ADF han criticat que, cosa que, de retruc, consideren que vulnera el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Segons aquest document, la feina de les ADF no és altra que combatre focs d'aquest tipus."No podem entendre que l'any 2018 la Generalitat de Catalunya ens donés la Creu de Sant Jordi per la nostrai ara se'ns aparti", han conclòs en l'escrit que ja acumula més de 200 m'agrada a les xarxes socials. De moment, però, els Bombers no s'han pronunciat oficialment al respecte.

