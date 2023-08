Mor als 73 anys Jango Edwards, un dels pallassos més famosos del món

Mostra el teu compromís amb Nació.

El món de la comèdia i dels clowns rep una funesta notícia., el pallasso i còmic dels Estats Units i un dels més famosos del planeta, ha mort als 73 anys. El clown nord-americà va anunciar a finals del 2022 que tenia un càncer terminal i queStanley Ted Edwards (nascut a Detroit l'any 1950) era un dels màxims referents del món del clown, el mim i les 'performances' provocadores, i havia recorregut el món amb espectacles com(1980),(1980),(1990),(1994),(1996),(2010) o(2016).Jango Edwards, una de les seus del Nouveau Clown Institute, i l'any 2020 va rebre el Premi Zirkòlika de Circ a la millor trajectòria. Amb 70 anys, va organitzar al teatreel festival The man, the myth and the legend, on va compartir escenari amb artistes comFins i tot l'alcalde de Barcelona,"Aquesta nit ens ha deixat en Jango Edwards, un mestre dels pallassos i un barceloní de cor. Estic segur que continuarà il·luminant la vida de les ànimes que l'acompanyen. Descansi en pau", ha lamentat el batlle de la capital catalana.