L'incendi a Portbou, de prop: «Si torna a bufar la tramuntana com bufava, pot passar de tot»

Impotència en ser fora de casa: "No saps què passa"

En Pere Font sortir un moment de casa per deixar la seva parella a l'estació de tren de Girona. El gos, és clar, es va quedar dins. Quan va mirar per la finestra del cotxe, va veure unaa prop de l'apartament, a escassos metres de la cala Rovellada de Colera, un dels municipis afectats perque des d'aquest divendres jaAleshores, però, ben poc es podia imaginar de com arribaria a complicar-se la situació.Quan va tornar de Girona, a l'altura de Llançà, laja no el va deixar passar, explica en declaracions a. Va ser en aquest moment quan, en el seu cervell, es va produir una mena de flashback. Ràpidament, li va venir a la memòria aquella columna de fum que havia vist tot just en marxar de casa. Al seu voltant hi havia un grup de persones nervioses que, tot i el seu estat, detalla, van trobar una solució: mirarien d'arribar a destí per. Van preguntar a la policia si passava algun comboi, i la resposta va ser que creien que sí, però que no estaven del tot segurs., relata Font. Ja eren quarts d'onze de la nit.Un cop van ser a l'estació, a les pantalles els informaven que els trens circulaven, però amb retard. El fet és que mai ho van fer, com tampoc van venir al seu rescat els cotxes que un dels homes que era allà esperant els va dir que vindrien de part de l'alcalde de Portbou, en. Finalment, gràcies a una dona que tenia l'aplicació de Rodalies i a un noi que treballava a la companyia i va moure alguns fils escap comboi passaria, per molt que esperessin, per l'estació. S'havien quedat aturats unes quantes enrere i tenien ordre de quedar-se allà.En Pere, veient el panorama que es desplegava davant seu, va trucar els seus veïns per si eren a casa.. Sí que hi eren. Ell patia, sobretot, pel"Patia pel que li pogués passar. Pensava que amb tant fum es podia intoxicar".Pel seu cap li va arribar a passar la idea de creuar-lo i arribar a l'apartament per protegir-lo, però ràpidament ho va descartar. Era. Així, va decidir demanar als veïns si, si us plau, podien endur-se l'animal a casa i cuidar-lo mentre no controlin l'incendi i pugui tornar a casa. Els veïns van acceptar ràpidament ajudar-lo, però per qui patien era per en Pere. I com tenen bona relació i saben que té coneguts a Selva de Mar els van trucar i ara l'amo de l'animal dorm a casa seva, "tot i que estava convençut de fer-ho al cotxe"."La sensació és d'impotència", precisa. "De nervis, estant fora de casa.perquè saps, en efecte, què està passant". Font comparteix que els veïns li han dit que les flames han arribat al límit de la casa, a tot just 15 metres. Finalment, però, no ha patit cap mal, almenys de moment. També explica que el vent ha bufat molt fort en les últimes hores. "La seva velocitat et fa tenir la sensació que". Per això, tot i que ara la tramuntana ha afluixat -fet que ha ajudat, i molt, a les feines d'extinció delsde la Generalitat- tem queAquest veí de la zona on s'ha declarat el foc detalla queés "complicat", ja que hi ha valls i. Ell hi passa força per allà, pel pantà de Portbou, per estirar les cames i caminar. "Normalment, aquests focs tan potents acostumen a ser provocats", vaticina. Aquest migdiaPer tant, el més probable a hores d'ara és que, efectivament, la mà de l'home hagi tingut alguna cosa a veure. Ara, a en Pere li han dit que podrien tornar a obrir la carretera, l'. I ell viu amb aquesta esperança, que tot evolucioni bé i que pugui tornar a l'apartament, a la vora de la platja, i estar amb el seu gos sabent que les flames ja són història i que d'elles només en queda un

Altres notícies que et poden interessar