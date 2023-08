Més de 30 quilòmetres de cua en diversos trams de l'AP-7

L'torna a concentrar les principals complicacions a la xarxa viària catalana i aquest dissabte ja acumulaen diferents trams. Destaquen els 11 quilòmetres de cua entredel Vallès i–en sentit Tarragona- o els nou quilòmetres d'aturades entre–en direcció Girona-, segons ha informat el Servei Català de Trànsit ().A més a més, hi ha uns quatre quilòmetres de circulació lenta a lai un accident aprovoca fins a quatre quilòmetres de congestió. En paral·lel, lapresenta sis quilòmetres de retencions entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro, mentre que l'encara es troba tallada en un tram de 14 quilòmetres entre Llançà i Portbou per l'incendi que ha calcinat més de 500 hectàrees a l'Alt Empordà.Sense circulació també està laentre Siurana i Vilamalla per una col·lisió frontal entre dos turismes ocorreguda tot just aquest migdia. I, finalment, a laa l'altura d'Argentona hi ha un carril tallat en sentit nord, que provoca 3,5 quilòmetres de retencions des de Cabrera de Mar. Pots consultar la

