El restaurant català on fan truites de patates de fins a 130 ous

", diu lamentre gira unacom si fos un full de paper. És ja la quarta o la cinquena que fa des que ha començat a treballar, a les. Aquest plat, la truita de patates, és l'estrella de, un restaurant del polígon Congost, de Granollers, que s'ha fet un nom gràcies al boca-orella. I per fer racions destacades, però també per la seva qualitat.La propietària explica a Nació que tot plegat va començar fa deu anys, però d'una forma gairebé instintiva: "Les truites ens funcionaven bé, i les paelles es van anar fent grans", recorda. I fins avui. Diu que no té cap secret, però sí que és imprescindible comptar amb: "Calen patates i ous de primera qualitat", recomana. I la ceba? "Jo normalment les faig amb ceba, però molta gent me'ls demana sense. I els hi dic que la tastin, que li dona un gustet diferent", defensa. També és important un bon control del foc i garantir una cocció contundent, però sense passar-se.A més de la truita únicament de patates, a Ca la Sete les fan de molts altres tipus: amb pernil dolç, bacó i formatge o -atenció-. I també fan, tapes, plats i menús. Tot plegat ho tasten els centenars de persones que passen pel restaurant situat a l’avinguda Sant Julià. La majoria, treballadors de la zona i de la resta de la ciutat, però també de la comarca i del territori. I quan hi ha activitat al Circuit de Barcelona-Catalunya, Ca la Sete és parada obligatòria entre públic i equips.En Jonathan i l'Ascensión són dos treballadors de la zona: "", diuen. El mateix pensa en Gerard: "Són enormes. Les he vist a la barra i he pensat que els havia de tastar tant sí com no. I la veritat és que estan molt bones", diu mentre es cruspeix l'últim tros. El restaurant no és l’únic lloc on es poden tastar les grans truites de Ca la Sete. També cuinen per encàrrec.

Altres notícies que et poden interessar