Els cinc reis i reines més longeus de tota la història

1. Lluís XIV de França: 72 anys

2. Joan II de Liechtenstein: 71 anys

3. Elisabet II del Regne Unit: 70 anys

Regnar és per tota la vida en la majoria de casos. Des que un rei assoleix el tron arran de la mort del seu pare, el més habitual és que no el deixi fins que mor, amb l'excepció d'alguns casos com el de. Alguns monarques s'han perpetuat al poder moltes dècades, assolint xifres de regnat ininterromput pràcticament inimaginables. Aquests sónde tota la història.Lluís XIV, també conegut com el Rei Sol, és encara avui dia el rei més longeu de la història. Va ser rei de França i de Navarra​ des del 14 de maig de 1643 fins a la seva mort, amb 76 anys i 72 anys i 3 mesos al capdavant de la corona francesa.Aquest monarca centreeuropeu va dirigir Liechtenstein durant 71 anys, des de 1858 fins a 1919. No és el rei amb més trajectòria de la història per només un any de diferència, el que el separa amb el Rei Sol.

La cèlebre monarca del Regne Unit era ferma candidata a superar Lluís XIV, però la seva mort el 5 de setembre de 2022 va deixar-la en la tercera posició d'aquest rànquing. Tot i això, és la reina anglesa amb més trajectòria, per darrere de la seva rebesàvia, la reina Victòria.

4. Francesc Josep I d'Àustria: 68 anys

Francesc Josep I va ser l'emperador d'Àustria, rei apostòlic d'Hongria i rei de Bohèmia, entre altres títols, des del 2 de desembre de 1848 fins a la seva mort l'any 1916.



5. Ferran I de les Dues Sicílies: 66 anys

Ferran I va ser un infant espanyol que va ocupar els trons de Nàpols en tres ocasions (1759-1799, 1799-1806 i 1815-1816), Sicília (1759-1816) i de les Dues Sicílies, país format arran de la fusió dels dos anteriors l'any 1816, del qual va ser monarca fins a la seva mort l'any 1825.

Altres notícies que et poden interessar