​Mor un home de 80 anys en un accident de cotxe a Castelló de Farfanya

Un home dei veí de(Baix Llobregat) ha mort aquest matí en un accident a la C-26 en el punt quilomètric 16,4 a(Noguera). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a un quart de dotze. Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha col·lidit amb un senyal.A conseqüència del xoc, els dos ocupants del vehicle, un home i una dona, han sigut traslladats en estat greu a l’, on el conductor ha acabat morint. S’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

