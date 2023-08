L’opositor rus Alexei Navalni condemnat a 19 anys més de presó per «extremisme»

Mostra el teu compromís amb Nació.

La justícia russa ha condemnat l’opositor política 19 anys més deper suposat “extremisme”. Navalni ja està empresonat i compleix una condemna d’onze anys per un delicte d'estafa a gran escala. Unel va tancar després que a principis de 2021 tornés aen recuperar-se d’un intent d’assassinat per enverinament.Laha condemnat aquesta nova sentència contra l’opositor al règim de, que considera “un nou exemple” del “menyspreu als” de les autoritats russes. En un comunicat, l’Alt Representant de la Política Exterior de la, ha exigit la llibertat “immediata i incondicional” de Navalni.La UE aplica des del 2020 sancions contrapel cas de Navalni. De fet, el passat 20 de juliol en va adoptar d’addicionals contra 11 persones i 5 organitzacions “responsables de greus violacions de drets humans a Rússia, també relacionades amb el senyor Navalni”.La UE ha expressat en el comunicat la seva “profunda preocupació” per les informacions que apunten ali a la imposició de“il·legals i injustificades” contra l’opositor rus, que considera que equivalen a “físiques i psicològiques”. Borrell ha remarcat també que la classe política russa és i serà considerada “responsable” de qualsevol evolució en la seguretat i salut de Navalni.Navalni va ser condemnat a nou anys de presó acusat per les autoritats russes d'haver desviat diversos milions de rubles de donacions entregades a la seva organització de lluita contra la corrupció, que va ser il·legalitzada a Rússia ara fa un any.