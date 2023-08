Sense concrecions programàtiques

Tema delicat al govern de Sánchez

Dèficit fiscal i endeutament: l'ou o la gallina

No calen les altres autonomies

Imatge d'arxiu d'una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera Foto: Europa Press

L'independentisme no té proposta

Pedro Sánchez necessitaper ser investit. I el govern de coalició fa gestos. Uns pensats, d'altres improvisats i els de més enllà simples globus sonda per mirar dei estovar ERC, que ha solemnitzat que el PSOE no pot comptar encara amb els seus vots i que encarirà preu, si pot. I busquen provocar el mateix efecte en, que comanda la negociació en nom del seu partit , i opta, de moment, per una posició de màxims amb elsimilar a la que exhibia ERC, aleshores en solitari, en la negociació del 2019. Són dos assumptes que Sánchez no va voler abordar i que ara també l'incomoden.D'aquí que el seu govern provi amb altres el català al Congrés i el finançament han estat les primeres en ser posades damunt de la taula. Aquest últim ha provocat un terrabastall territorial i polític . L'actual sistema,, que incompleix l'Estatut, i apedaçat nombroses vegades, téi també entorn. De nou,reglats i transparents per gestionar debats territorials s'ha fet evident enverinant la conversa pública. Però,, pot ser també una oportunitat per a les aspiracions de dotar la Generalitat devalent-se de la posició de força que les urnes el 23-J van regalar a ERC i Junts malgrat la seva davallada.La ministra Montero va dir a principis de setmana que podia fer. De fet, aprovar un nou model en un any és l'única proposta concreta que, en aquest assumpte, fa pàgines 226 i 227 ). L'oferta dels socialistes sí que diu que el nou finançament hauria de servir per arribar al 7% del PIB en despesa sanitària, al 5% en educativa o al 2% en serveis socials. Recorda també els 30.000 milions d'euros que,, l'Estat ha injectat arran de la pandèmia i la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna i assumeix un compromís molt tebi ambentre territoris amb impostos sobre la riquesa. Aquesta última és una demanda d'ERC que el govern espanyol va assumir, però que no va aplicar davantEl PSC, que en el període del tripartit va ser exigent en matèria de finançament i que en els darrers anyscom a resposta a la unilateralitat independentista, opta ara per un perfil baix i evita concretar les seves demandes. De fet, en aquesta campanya de les generals tampoc han presentat un document programàtic propi per complementar el del PSOE, com va passar entre 1979 , just després de la unitat socialista, i fins a les eleccions d'abril de 2019 en el que es coneixia com. En aquell darrer manifest electoral el partit, que aleshores liderava Miquel Iceta, sí que demanava "un gran pacte sobre autogovern i finançament", tot i que sense més concrecions. Un portaveu del partit explicava que ja es donen perL'oferta de proposta "urgent" i pensant en Catalunya feta per Montero va ser ràpidament matisada per la portaveu Isabel Rodríguez , que va recordar quei no singularitzant cap territori. Rodríguez és de Castella-la Manxa, una de les poques comunitats que governa el PSOE i que sempre ha tingut interessos contraposats als catalans.El PP, que des del 28-M governa, en solitari o amb Vox , la majoria de territoris, entre ells, que ambsón, és tremendament breu en el programa i només es compromet a reformar "negociant-lo amb totes les comunitats autònomes" el nou sistema ( punt 259 ). No contempla tampoc un canvi de fons., com ara els presidents de Galícia o el País Valencià, s'han posicionat contra la possibilitat d'un acord amb Catalunya per, bé perquè els seus territoris són beneficiaris de l'actual sistema o perquè també estan infrafinançats. Quan es parla de diners, Catalunya sempre rep desqualificacions iFins al pronunciament de Montero, el govern espanyoli només havia elaborat un informe que, en l'intent de satisfer l'Espanya buidada , el 23-J esborrada del mapa electoral, apostava per un sistema que incorporés el principi de població ajustada. Aquest premia els recursos als territoris més envellits i amb la població més dispersa.L'actual sistema, a l'estiu del 2009, i es va fer després de l'aprovació de l'Estatut català i d'altres. L'acordperquè era molt dependent dels ingressos tributaris (el finançament es fonamenta en la cistella d'impostos que formen una part de l'IVA, l'IRPF i els impostos especials, tots vinculats al dinamisme econòmic)., tant pel procés com la crisi del bipartidisme a Espanya a partir del 2015, van anar ajornant una. Per corregir els desajustos de l'actual sistema, l'Estat ha injectat recursos a les autonomies amb les crisis i va establir el, que va servir per rescatar-ne algunes.Entre les que es van rescatar fa una dècada hi havia Catalunya, que té un(71.000 d'ells amb l'Estat). Un deute que conviu amb unque, segons les estimacions, ésanuals i que, malgrat les peticions i els intents de les tres darreres dècades, l'Estat mai ha volgut resoldre. La setmana passada, el Govern va denunciar, a partir de les dades fetes públiques pel Ministeri de la liquidació del sistema de finançament del 2021, que Catalunya era el tercer territori en aportació per habitant al sistema i el desè en recursos rebuts . El 2020 era el segon , però les Balears han passat davant.Una de les característiques de l'actual sistema és que ha permès, vigent i que és una llei orgànica espanyola. S'incompleix, amb l'argument que el TC el va interpretar a la baixa, elde l'article 206.5. Aquest afirma que "l'Estat hauria de garantir que l'aplicació de mecanismes d'anivellament [la "solidaritat" amb altres territoris llevats dels forals, que tenen un sistema propi, el de concert] no alteri la posició de Catalunya en ordenació de les rendes per càpita".I tampoc el 204.2, que afirmava que dos anys després de l'entrada en vigor de l'Estatut es constituiria unentre l'agència espanyola i la catalana que havia de tendir cap a una finestreta única per donar més poder a la Generalitat i fer més eficaç la lluita contra el frau fiscal. Actualment, l'agència estatal recapta a Catalunya unsanuals (dades de 2021, encara amb l'economia alentida per la pandèmia, i que seran molt superiors el 2022, quan la recaptació total a l'Estat ha pujat un 14%) i la catalana, en l'exercici 2022, pels impostos propis o cedits que gestiona.Les demandes catalanes han estat sempre dues:. Històricament, la negociació ha estat, per una qüestió d'aritmètica parlamentària o de pes específic,amb Catalunya i després s'ha generalitzat a la resta de forma multilateral.resideix al Consell de Política Fiscal i Financera, on hi ha les autonomies i el ministeri d'Hisenda. Però aquest últim té la majoria i pot imposar sempre el seu criteri. A més, el finançament es regeix per, la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, i aquesta s'aprova al Congrés, al marge del que hi diguin els governs autonòmics. No té, per tant, una lògica federal o confederal malgrat la foto de les reunions.De la LOFCA, que gaudeixen de concert, recapten i paguen a l'Estat pels serveis que en reben. Si són a la LOFCA tot i que amb unen tant que territori ultraperifèric i que també estan singularitzades amb el REF, el règim econòmic i fiscal de les Canàries aprovat el 1994. Catalunya ha tingut i té, per tant,, però la mateixa LOFCA podria singularitzar-la en la línia del concert i establir, si hi ha majories al Congrés, acords paral·lels com les que la Generalitat té en altres àmbits,A més de l'acord de finançament, també ha provocat soroll la idea, que el Govern atribueix a l'infrafinançament històric de Catalunya, que també ha denunciat la(la Cambra l'ha quantificat en 50.000 milions, bàsicament atribuïts a l'Estat). El Parlament va aprovar una moció de Junts que demanava una quitança i el PSC va esmenar-lo assumint que fos parcial i en el marc d'un pla de sanejament de totes les comunitats. Per si de cas, dijousvan presentar a les Corts una iniciativa per reclamar el mateix.Des del PP, però, diversos dirigents hi veuen només una maniobra perper part de Sánchez. El dubte és fins a quin punt ERC, i sobretot Junts, jugaran a fons les seves cartes en un assumpte en el qualNo la tenen malgrat perquè, entre altres coses, els anys del procés havien fet passar a segon pla aquest assumpte malgrat queva ser el que el ho va accelerar tot.