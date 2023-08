El Consell de Garanties resol que la llei espanyola d'habitatge trepitja competències catalanes

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emès un dictamen sobre la llei d’habitatge espanyola aprovada el 27 d'abril i conclou que alguns dels seus articles resulten ser inconstitucionals i contraris a l’Estatut. Les conclusions, que en alguns punts ha comptat amb el vot particular contrari de dos membres del CGE, remarquen que la norma estatal vulnera competències de la Generalitat en matèria d’habitatge i urbanisme o el principi d’autonomia financera.



Aquest dictamen havia estat sol·licitat perquè el ple del Parlament pugui votar el pròxim dia 1 de setembre si presenta un recurs d’inconstitucionalitat davant el TC, tal com va sol·licitar Junts. Amb les conclusions de l’informe fet públic aquest divendres, que assegura que hi ha múltiples articles que trepitgen competències catalanes, el recurs d'inconstitucionalitat tindria moltes probabilitats de ser acceptat.

La llei inclou la-allà on els preus de l'habitatge castiguen especialment els llogaters- i acaba amb la possibilitat de fer increments anuals dels contractes d'acord amb l'IPC, en aquest cas a tot l'estat espanyol. Ara, però, lapodria estar a la corda fluixa.