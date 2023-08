Controlat l'incendi de Portbou: els Bombers treballen a contrarellotge per estabilitzar‑lo abans del vespre

Els Bombers de la Generalitat segueixen treballant a contrarellotge per estabilitzar l'incendi de Portbou. Ara, però, a última hora de la tarda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha assegurat que els agents d'emergències han pogut crear un perímetre i controlar el foc. Un dels motius principals per aquesta situació favorable ha estat la incorporació dels hidroavions gràcies a la pèrdua de força del vent. La intenció, segons Elena, és aconseguir estabilitzar l'incendi abans del vespre.



La situació dels veïns dels municipis confinats (Colera i la urbanització de La Rovellada, la part alta de Portbou, els masos als afores del municipi i més recentment la zona Port de Llançà, des de Cap Ras fins a Sant Carles) millorarà en les pròximes hores. Elena ha assegurat que a partir de dos quarts de vuit s'aixecaran els confinaments i els gairebé 300 veïns podran tornar a casa seva, però "amb restriccions".

Diversos agents dels Bombers treballant a Portbou Foto: Bombers



L'inspector dels Bombers, Jordi Martín, ha deixat clar aquesta tarda, al voltant de les 19h, queContinuen treballantEs manté, llavors, la previsió que apuntava el també inspector dels Bombers a primera hora de la tarda,Després d'una intensa nit de feina, elshan aconseguita l'Alt Empordà després de cremar. A hores d'ara, l'incendi avança cap al mar i les urbanitzacions entre Colera i Portbou amb "inconnexos" propiciats per l'orografia i el vent, segons ha informat el mateix cos. Per això, alde En total, hi ha

A primera hora del matí els Bombers, després de fer el relleu de dotacions, s'han reunit amb els alcaldes de les localitats afectades per informar sobre la feina feta durant la nit i la previsió del dia. De la trobada, ha transcendit que han passat una "nit dura" perquè la tramuntana ha anat a més i el foc ha creat fins a una desena de focus secundaris, tant en els dos flancs com més enllà del cap. De fet, se n'han localitzat fins a 100 metres més enllà de l'incendi. Hi ha un centenar de dotacions treballant a la zona i 300 efectius desplegats.

Quasi 2.000 persones sense electricitat

El conseller Elena ha precisat a primera hora de la tarda que les incidències en el subministrament d'electricitat al municipi que han deixat sense llum, aigua, internet i telefonia pràcticament tota la població de Portbou es van solucionant de mica en mica. Gairebé 1.600 persones a Colera s'havien quedat sense llum, però quan passaven les cinc de la tarda d'aquest dissabte, el subministrament elèctric ha quedat restablert.

Els rurals apunten a una causa humana

L'incendi de Portbou es va declarar divendres poc després de dos quarts de cinc de la tarda i des d'aleshores ha avançat amb força empès per la tramuntanada. Precisament, divendres el fort vent va impedir que els dos mitjans aeris desplegats poguessin fer cap descàrrega. Els, que també viuen una situació complexa pels focs a la Catalunya del Nord, hi han enviat 10 dotacions., arran de la protesta que duu a terme el col·lectiu. Els Bombers, però, asseguren que hi ha els efectius necessaris i que el dispositiu està "dimensionat" com pertoca per a un incendi d'aquestes característiques.

Els rurals, que calculen que el foc té potencial per cremar fins a 5.000 hectàrees, ja han pogut delimitar la seva zona d'inici. Tenen clar que es tractaria d'activitat humana, per la qual cosa han descartat la possibilitat que hagi estat provocat per causes naturals. Les flames van començar a la zona del pantà i el cos treballa des del primer moment en el punt d'inici de l'incendi, espai on hi ha alguna edificació, però que majoritàriament correspon a terreny de pasturatge de la vaca ripollesa transhumant, cosa que ha alentit l'avenç de les flames. El cap del cos a les comarques gironines, Ignasi de Dalmases, ha explicat que malgrat tot, ara per ara se'n desconeix l'origen. "Encara ens queda molta feina per fer", ha volgut precisar.



Protecció Civil ha informat que la carretera N-260 continua tallada entre Portbou i Llançà i que ha desplaçat dos tècnics de l'operativa territorial al Centre de Comandament Avançat (CCA), que s'ha establert al parc de Bombers de Llançà. També es manté la comunicació amb Adif amb relació a la circulació de trens per la zona afectada per l’incendi, que continua interrompuda en el tram entre Figueres i Portobou. Des de Protecció Civil s’ha mobilitzat la Creu Roja a la zona de l’incendi amb voluntariat i diversos vehicles logístics, refrigerats i d’avituallament.

