Els Bombers lluiten contra un incendi i la tramuntana al pantà de Portbou

Nou incendi a Catalunya. Una desena de dotacions terrestres i una d'aèria dels Bombers de la Generalitat treballen per apagar un foc que s'ha declarat a les 16:45 hores a la zona del pantà de Portbou. La forta tramuntana que bufa a aquesta zona de l'Alt Empordà pot dificultar molt, però, l'extinció. A més, les flames, que ja afecten 10 hectàrees, han obligat a tallar l'N-260.





Elja va alertar d'una novaforestal a les zones del litoral i prelitoral de Tarragona, Terres de l'Ebre i Empordà i ha restringit els accessos als espais naturals protegits dels Ports, el Cardó-Boix i el Cap de Creus. El vent intens i la humitat baixa a les zones amb una sequera acumulada important fan que es puguin originar incendis forestals de ràpida evolució. Si bé, la previsió és que la situació millori diumenge.El, empès pel vent, ja ha entrat a lai des de, s'ha emès un avís a la població recomanant a la població que tanquin portes i finestres. El foc s'ha declarat en un moment en què a la zona hi ha activat eli s'hanLa zona que ara crema es troba a l'àrea on. En aquell cas, les flames van començar a la Catalunya del Nord i, empeses per la tramuntanada, van saltar la carena i van entrar a l'Alt Empordà. Aleshores, es van calcinar 800 hectàrees, de les quals. Sobretot, al terme municipal de Portbou.

