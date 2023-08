Mushkaa, el reggaeton amb violins que revoluciona l'urbà en català

La banda del pati

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

. Les úniques vacances pandèmiques que probablement viurem a la nostra vida deixaven els adolescents (i la resta de la població, clar) amb toc de queda, discoteques tancadíssimes fins a nou avís i el TikTok com a droga digital consolidada després del confinament. En aquest context, el 23 de juliol va sortir a Spotify la. Menys de dos anys després, i amb menys de 15 cançons publicades, aquesta jove artista dei és capaç de fer sold out a dues salesen menys d'una setmana.", diu Mushkaa a un dels seus primers temes,. De la mà del, el seu productor, la cantant maresmenca ha fet un iamb elcom a eix de la seva música però sense que això sigui un limitador. A més de temes de sonoritat purament urbana com Bona Vida o Punt de Mira, Mushkaa té a la seva discografia cançons com, que farà plorar a més d'un. Sembla Mentida, la cançó amb què va fer el boom, és sense anar més lluny un "".Tot i acumular a hores d'ara, xifra similar a la de 31FAM, per posar-ho en context, la Mushkaa no té ni un sol disc publicat. L'abril passat, això sí, va publicar, unamb què podem fer-nos una idea de lade l'artista. Abans de publicar-se, però, l'èxit estava assegurat. La Mushkaa és especialista a penjar a TikTok un fragment de menys de 30 segons d'alguna cançó predestinada a petar-ho i. Quan per fi arriba a Spotify, amb la tornada ja ressonant al cap de tothom, l'èxit és immediat., un dels seus èxits de la mà del cantant, n'és un clar exemple. La cançó que posa nom al mixtape, però, marxa una mica del cànon urbà d'avui en dia per fer una melodia igualment enganxosa amb claraLa Mushkaa és una de les veus que conformen la, la primera generació que s'atreveix a fersense complexos i que ha aconseguit desplaçar la música hegemònica en la nostra llengua de l'estil més rumbero de Txarango o Buhos aque ja fa anys que s'escolten a pràcticament tot el món. Als, el grup de referència de l'urbà en català des que el discha rebentat tots els registres, els agrada qualificar aquesta nova generació com. Els companys de classe que estarien junts al pati, però traslladat a la indústria musical.Més enllà dels The Tyets i 31FAM, que ja tenen força anys de trajectòria, artistes comi la, és clar, estan canviant progressivament el panorama per seguir el camí que lava obrir fa no tants anys: